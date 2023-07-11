برونو لاماس يعود إلى خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)



تستعد شركة خورفكان لكرة القدم لإعلان التعاقد مع البرازيلي برونو لاماس «29 عاماً» لاعب بوسان الكوري، في صفقة مهمة لوسط «النسور» خلال الموسم المقبل من «دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق أن دافع برونو لاماس عن قميص «النسور» لمدة موسم ونصف موسم، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته، والانتقال بعدها إلى الدوري الكوري، ويملك اللاعب سيرة جيدة مع «الأخضر»، حيث سجل 4 أهداف.

من جانب آخر، اكتمل النادي ترتيبات المعسكر الخارجي للفريق، والذي يقام في مصر خلال الأيام المقبلة، بعد أن قررت الإدارة إقامته بدلاً من التجمع الداخلي.