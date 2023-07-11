توني نادال: رافاييل لن يعتزل!

لندن (د ب أ)

قال توني نادال عم نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، إن رافاييل لن يتوقف عن اللعب في حال نجح في التعافي بشكل جيد من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة في أعلى الفخذ.

ويعاني نادال منذ فترة من مشكلات في أعلى الفخذ، وكانت آخر مشاركة له في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وأشار رافاييل نادال مؤخراً إلى أن عام 2024 سيكون الأخير له كلاعب تنس محترف، وذلك عندما قرر الانسحاب من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، لكن توني نادال لا يعتقد أن الأمر سيكون كذلك في حال تعافى ابن شقيقه بشكل جيد وأصبح لائقاً للمشاركة.

وقال توني نادال في مقابلة لبوابة «كلاي» الإخبارية نشرتها اليوم: «رافاييل عمره بالفعل 37 عاماً، والعمر يلعب دوراً مهماً ما أعرفه، لأنني تحدثت معه، هو أن رافاييل يرغب في العودة والتعافي بشكل جيد، وإذا تعافى بشكل جيد أعتقد أنه سيرغب في الاستمرار».

وأضاف: «بعدها سنرى، لأنه يجب أن يحقق نتائج، وهو أمر لن يكون سهلاً، لأن الأمر يزداد صعوبة عندما تتراجع في التصنيف، حيث يكون عليك التنافس مع أفضل اللاعبين».

ويتواجد رافاييل نادال، الحائز على 22 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، في أكاديمية رافاييل نادال للتنس في مايوركا، حيث يواصل العمل من أجل العودة إلى الملاعب.

وقال توني نادال إن رافاييل يجري تدريبات بدنية، لكنه لا يزال غير قادر على تدريبات التنس. وأوضح: «الطبيب نصحه بعدم فعل ذلك، بإجراء تدريبات التنس، ونصحه بالانتظار حتى التعافي التام، وخلال شهر سيستطيع بدء التدريب على ملعب التنس».