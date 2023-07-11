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«ويمبلدون» ترد اعتبار «الروس»!

«ويمبلدون» ترد اعتبار «الروس»!
11 يوليو 2023 14:00

لندن (أ ف ب)
بعد عام من استبعادهم عن بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بسبب غزو أوكرانيا، رد الروس والبيلاروس اعتبارهم بعودتهم القوية إلى ثالثة البطولات الأربع الكبرى وملاعب نادي عموم إنجلترا.
من أرينا سابالينكا ودانييل مدفيديف إلى الأقل شهرة رومان سافيولين، نجح سبعة لاعبين من البلدين في بلوغ الأسبوع الثاني من البطولة الإنجليزية.
وبعد تأهلها الاثنين إلى الدور ربع النهائي، قالت سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً والمتوجة في بداية العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة: «أعشق التواجد هنا، أنا سعيدة جداً بعودتي وأستغل كل ثانية على أرض الملعب، أريد البقاء في البطولة لأطول فترة ممكنة».
سيتواجد ثلاثة روس وبيلاروسية واحدة في ربع النهائي، هم سافيولين، وأندري روبليف وميدفيديف عند الرجال، وسابالينكا عند السيدات، فيما انتهى مشوار اليافعة الروسية ميرا أندرييفا (16 عاماً) الاثنين عند ثمن النهائي.
وعقب تأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في ويمبلدون، قال مدفيديف: «لا أعتقد أن هناك أي دافع خفي: نحن هنا فقط لتقديم أفضل ما لدينا، ربما الفوز، ربما الذهاب بعيداً، وربما لا».
بشكل عام، استُقبِل الروس والبيلاروس استقبالاً جيداً، لكن نهاية المباراة بين البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الأحد أثارت بعض الجدل بعدما رفضت الأخيرة مصافحة منافستها عقب الفوز عليها.
وخرجت أزارنكا تحت صافرات الاستهجان التي أطلقها قسم من الجمهور الحاضر في المدرجات بعدما غادرت الملعب من دون انتظار منافستها الأوكرانية.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قالت أزارنكا: «ترفض سفيتولينا مصافحة الروسيات والبيلاروسيات، أنا أحترم قرارها، ماذا كان عليّ أن أفعل؟ أن أبقى وانتظرها»؟
واعتبرت أزارنكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013، أن معاملتها بهذه الطريقة «ليست عادلة»، مضيفة: «أعتقد أنها كانت مباراة رائعة في كرة المضرب. إذا أراد الناس التركيز وحسب على المصافحة أو الجمهور الذي كان مخموراً إلى حد كبير ويوجه صافرات الاستهجان في النهاية، فهذا أمر مؤسف».
وطالبت أزارنكا من مسؤولي اللعبة تفسير موقف اللاعبين واللاعبات الأوكرانيين الذين يرفضون مصافحة نظرائهم الروس والبيلاروس، لكن المديرة التنفيذية لنادي عموم إنجلترا المسؤول عن تنظيم بطولة ويمبلدون سالي بولتون قالت إنه لا توجد أي نية لإصدار بيان بهذا الشأن.
ورأت أنه تاريخياً في كرة المضرب، القرار التي يتخذه اللاعب بشأن كيفية تصرفه بعد المباراة هو قرار شخصي، وأعتقد أننا لا نريد حقاً البدء في أن نفرض على اللاعبين ما يجب فعله».

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