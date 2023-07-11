«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

كشفت «جلوب سوكر»، الجهة المنظمة لجوائز «دبي جلوب سوكر» المرموقة، والتي تستقطب سنوياً أبرز نجوم كرة القدم العالميين، اليوم عن إطلاق برنامج «الطريق إلى دبي» بهدف توسيع حضورها على المستوى العالمي، من خلال إقامة خمس حفلات جديدة لتوزيع الجوائز في أربع قارات خلال عام 2024.

وتشمل سلسلة «جلوب سوكر» العالمية الجديدة إقامة خمس حفلات مستقلة في أفريقيا والأميركيتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط في العام القادم، مع الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمدن المستضيفة لها خلال الأشهر المقبلة.

ويدخل الفائزون بالجوائز الرئيسية على مستوى القارة، على سبيل المثال أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل وكيل أعمال، تلقائياً قوائم المرشحين النهائيين للحصول على جوائز دبي جلوب سوكر السنوية، التي تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توماسو بيندوني، المدير التنفيذي لجائزة دبي جلوب سوكر، التي تتخذ من دبي مقراً لها: «استقطبت جوائز دبي جلوب سوكر على مدار 13 عاماً أبرز نجوم كرة القدم العالميين إلى الإمارة، وشهدنا خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في عدد الجوائز وعدد المعجبين المشاركين في التصويت والتغطية الإعلامية. ونعتقد أن الوقت حان لتوسيع حضور الحفل، وإبراز دور دبي في هذا المجال، إلى مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «توفر السلسلة العالمية الجديدة المزيد من الفرص لجميع المعنيين في كرة القدم العالمية، وتتيح لنا التفاعل مع المزيد من المشجعين.

ويمتد برنامج «الطريق إلى دبي» على مدى عام كامل، ويهدف إلى توجيه التركيز إلى الإمارة، كما يتيح لنا تسليط الضوء على الأندية واللاعبين والمدربين والمدراء والوكلاء والكشافين وغيرهم من الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم».

وتتيح جوائز دبي جلوب سوكر لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت للاعبين والمدربين والأندية وغيرهم لدخول القوائم المختصرة للمرشحين.

وشهدت الفعالية منذ انطلاقها في عام 2010 زيادة في عدد الجوائز المقدمة، حيث ارتفع عددها من ثلاث إلى 21 جائزة، من بينها جائزة باور هاوس لأفضل لاعب ناشئ وأفضل فريق شاب وأفضل صفقة انتقال، وشارك ما يزيد على 33 مليون شخص في عملية التصويت لاختيار المرشحين في القوائم المختصرة في العام الماضي، قبل أن تمنح لجنة تحكيم من خبراء كرة القدم كريم بنزيمة جائزة أفضل لاعب في العالم، وأليكسيا بوتيلاس جائزة أفضل لاعبة في العالم.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «نعتز بشراكتنا مع جوائز دبي جلوب سوكر، وهي الشراكة التي بدأت مع انطلاقة الحدث للمرة الأولى ليكون حدثاً كبيراً ينطلق من دبي نحو العالمية، والذي أصبح اليوم أحد أبرز الأحداث المرموقة في كرة القدم العالمية وملتقى نجومها وصنّاع القرار فيها».

وأضاف: «يوفر الشكل الجديد للجوائز واستحداث جوائز للقارات تحت عنوان الطريق إلى دبي، فرصة لتقدير وتكريم المزيد من النجوم في مختلف القارات وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وكذلك منح الفائزين منهم الفرصة ليكونوا بين المتنافسين على الجوائز في الحفل الرئيسي بدبي، وهو تطوّر يتناسب مع نمو الجائزة وتطورها ومكانتها الدولية المرموقة وتأثيرها على كرة القدم العالمية».

وتضم لجنة التحكيم فيران سوريانو، المدير التنفيذي الإسباني لنادي مانشستر سيتي بطل أوروبا، ويعتقد سوريانو أن إدراج أسماء الفائزين في الفعاليات المستقلة الخمس الجديدة ضمن القوائم المختصرة لجوائز دبي غلوب سوكر، يسلط الضوء على المواهب الموجودة في المنطقة، والتي لا تحظى بالتقدير الكافي من بقية الجوائز والمنظمات.

وقال سوريانو: «تهدف سلسلة جلوب سوكر العالمية إلى تسليط الضوء على جميع فئات المحترفين في مجال كرة القدم، بمن فيهم المتواجدون في مناطق ضعيفة التمثيل.

وبصفتي المدير التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم التي تعمل في مجموعة من الأسواق الدولية من أوروجواي إلى الصين، حظيت بفرصة متابعة المواهب العديدة التي تنشط في مجال كرة القدم حول العالم. وتسعى جلوب سوكر إلى تحقيق فائدة مباشرة وتعزيز مفهوم عولمة اللعبة، ودعم المسيرة المهنية للعاملين في هذا المجال من خلال تسليط الضوء على عمل هؤلاء الأشخاص ومنحهم الفرصة للسفر إلى دبي والتواصل مع الأطراف المعنية في القطاع».

وشهدت الدورات السابقة لجوائز دبي جلوب سوكر حضور نخبة من أهم نجوم كرة القدم العالمية وفي مقدمتهم: ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وروبرت ليفاندوفسكي، وبيب جوراديولا، وزين الدين زيدان، وجوزيه مورينيو، والنجم الراحل دييجو مارادونا.