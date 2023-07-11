«مبادرة مجانية» للمتقاعدين في «صيف أبوظبي الرياضي»



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت مجموعة أدنيك وصندوق أبوظبي للتقاعد، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مبادرة جديدة تُتيح للمتقاعدين والمستحقين المسجّلين لدى الصندوق، الاستفادة المجانية من المرافق والأنشطة الرياضية المُقامة ضمن فعَاليات صيف أبوظبي الرياضي، التي تنظمها شركة «أدنيك للخدمات»، التابعة لمجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من 11 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتهدف المبادرة إلى تَعزيز أسلوب الحياة الصحي بين المتقاعدين والمستحقين، وتشجيعهم على المشاركة الاجتماعية الفاعلة في الأنشطة الرياضية والترفيهية، وذلك انطلاقاً من رغبة الصندوق في تعزيز المزايا الاجتماعية للمتقاعدين المسجلين لديه.

وحسب المبادرة، يتمكن المتقاعدون والمستحقون من المشاركة وحجز الملاعب الرياضية «مجاناً» لأربعة أنواع من الرياضات المتنوعة، هي كرة القدم، البادل، الكرة الطائرة، والريشة الطائرة، على أن يُتاح لهم حجز الملاعب يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حتى تتناسب مع ظروف وتفضيلات المشاركين.

كما يمكنهم كذلك الاستفادة من المسار المخصص لممارسة رياضتي المشي والجري، ومركز تمارين اللياقة البدنية المُقدّم من شركة «تكنوجيم»، إضافة إلى الاستفادة من الورش التوعوية التي ينظمها برنامج «أبوظبي 360» أسبوعياً.

ويمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من المبادرة رفقة أسرهم أو أصدقائهم من خلال الاتصال، أو إرسال رسالة عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم: 2565 738 050.

وتهدف فعالية صيف أبوظبي الرياضي إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة ملائمة وآمنة، ضمن ملاعب داخلية مكيّفة، خلال فصل الصيف في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبهذا الصدد، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الذي يسهم في تشجيع الأفراد على الانخراط في الأنشطة الرياضية لتعزيز اللياقة البدنية وتحسين صحتهم النفسية، إذ تؤكد هذه المبادرة على أهمية توحيد الجهود لترك أثر إيجابي على حياة شريحة المتقاعدين في الإمارة، مما يسهم في تعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع بشكل عام، ونلتزم بمواصلة جهودنا لتوعية كافة أفراد المجتمع بأهمية جعل الرياضة نمطاً للحياة من خلال تطبيق أبوظبي 360 التابع لنا».



وقال خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد: «يأتي هذا التعاون في إطار جهودنا لتوسيع نطاق المزايا الاجتماعية التي نوفرها لشريحة المتقاعدين، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية الإيجابية وتشجع على اتباع نمط حياة صحي وحيوي».

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نلتزم في مجموعة أدنيك بإطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي، بما في ذلك فئة المتقاعدين، حيث نسعى من خلال نسخة هذا العام من صيف أبوظبي الرياضي إلى تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة في بيئة ملائمة ومرافق داخلية مكيفة عالمية المستوى خلال فصل الصيف».

وأضاف: «يعد صيف أبوظبي الرياضي الفعالية الرياضية الأكبر من نوعها، من حيث الأنشطة الرياضية التي تقدمها لأفراد المجتمع من مختلف مستويات اللياقة البدنية، وذلك بهدف تمكينهم من ممارسة رياضاتهم المفضلة واتباع نمط حياة صحي ومفعم بالنشاط، إذ يعد هذا الحدث إضافة نوعية على أجندة الفعاليات الرئيسية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض».

وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على احتياجات شريحة المتقاعدين في الإمارة، في خطوة تعكس التزام الجهات المتعاونة بتعزيز رفاهية وجودة الحياة لمجتمعهم، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية الحكومة 2030 لبناء مجتمع أكثر صحة.

وسيتم استقبال شريحة المتقاعدين بموجب هذا التعاون ابتداءً من 11 يوليو، وتوفير نشاطات وفعاليات مصممة لتعزيز اللياقة البدنية لدى المشاركين، إلى جانب تمكينهم من الانخراط في الأنشطة الرياضية والاستفادة منها وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.



