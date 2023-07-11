«السانتياجو برنابيو» يوقف أعماله من أجل مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يتوقف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن إشعال «الميركاتو الصيفي»، بتصريحاته وأخباره وردوده على إدارة «الباريسي»، لتتوالى الشائعات بخصوص مستقبل ومصير النجم في كافة الصحف والمواقع الرياضية العالمية، وبوجه خاص الإسبانية والفرنسية.

ويريد ناديه أن يمد عقده، لتجنب رحيله مجاناً في «صيف 2024»، أو يطالبه بالرحيل هذا الصيف، حتى يحصل على مقابل مالي من بيعه، لأنه لا يعقل أن يترك أفضل لاعب في العالم يرحل بلا مقابل، على حد قول ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية النقاب عن أن مسؤولي ريال مدريد يثقون تماماً في اقتراب وصول مبابي إلى مدريد خلال الأيام المقبلة، بل إن هذه الصحيفة تقول إن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتقد أن الوقت حان لإمكانية إنجاز الصفقة رسمياً خلال هذا الأسبوع، أو على أقصى تقدير في بداية الأسبوع المقبل.

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، إذ أكدت أن بيريز أجرى اتصالاً بوكالة الأشغال التي تقوم بتجديد استاد «سانتياغو برنابيو»، من أجل وقف أعمالها لبضعة أيام، تحسباً لتقديم صفقته الجديدة المهمة على أرض الملعب، في إشارة إلى كيليان مبابي.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» أنه من كثرة الأنباء والمعلومات والتكهنات التي تتردد هنا وهناك، لم يعد معروفاً ما إذا كان ما ينشر مجرد أنباء غير حقيقية وخادعة، أم أن رئيس النادي الملكي توصل بالفعل إلى تحقيق هدفه المنشود بالحصول على توقيع الفتى الفرنسي.

وكان التراشق بالتصريحات بين مبابي وإدارة سان جيرمان قد بلغ مداه في هذه الأيام القليلة الأخيرة، لدرجة أن بعض الصحف الفرنسية أصبحت على يقين بأن «الانفصال» هذا الصيف قادم لا محالة، وبات الجميع ينتظر ما إذا كان ريال مدريد هو الفائز بالصفقة، أم أن هناك أندية أخرى ظهرت في الصورة، حسبما ذكرت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية التي أشارت إلى أن ليفربول ومانشستر يونايتد على استعداد لدخول المزايدة على النجم الذهبي.