«الليجا» يتصدر «السوشيال ميديا»



مراد المصري (دبي)



تصدرت الحسابات الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم، في منصات التواصل الاجتماعي، قائمة الأكثر متابعة حول العالم، بعدما تجاوزت حاجز 200 مليون متابع في نهاية الموسم الماضي.

وبحسب الإحصائيات الصادرة، فإن «الليجا» نجح في كسب 40.8 مليون متابع خلال الموسم الماضي، وجاء معدل الزيادة بنحو 1.4 مليون متابع أسبوعياً على مدار مجريات الموسم الماضي، وتضم 16 حساباً رسمياً، وتقوم بالنشر بـ 20 لغة مختلفة، من أبرزها الإسبانية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، العربية، الصينية، اليابانية، الهندية، وغيرها.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، جاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني، بعدما بلغت منصاته الرسمية 192.1 مليون متابع بنهاية الموسم الماضي، بزيادة 33.1 مليون على مدار الموسم، يليه الدوري الألماني بمجموع 38.4 مليون متابع لمنصاته، بزيادة 5.8 مليون متابع، والدوري الفرنسي بـ 31.5 مليون متابع، بزيادة 9.8 مليون، والدوري الإيطالي خامساً «28.6 مليون»، بزيادة 5.9 مليون.

على صعيد الأندية جاء ريال مدريد في الصدارة العالمية بمجموع 403 ملايين متابع، وذلك عبر منصات «فيسبوك، إنستجرام، تويتر، يوتيوب، تيك توك وويبو»، يليه برشلونة 387 مليوناً، ومانشستر يونايتد221 مليوناً، وباريس سان جيرمان 189 مليوناً، ثم مانشستر سيتي خامساً بـ 151 مليوناً.

وتصدر برشلونة قائمة الأكثر كسباً لمتابعين جدد خلال آخر عام من 27 يونيو 2022 إلى 27 يونيو 2023، بواقع 40 مليون متابع جديد، يليه مانشستر سيتي بـ 36 مليون متابع، وفي المركز الثالث ريال مدريد 35 مليون متابع، ورابعاً باريس سان جيرمان 27 مليون متابع، وخامساً توتنهام 24 مليون متابع، ومانشستر يونايتد والنصر السعودي بـ 19 مليون متابع جديد.