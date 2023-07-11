«الفحص الطبي» يضع نيمار في «دائرة الشك»!



أنورإبراهيم (القاهرة)



عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا من بلاده، لبدء فترة الإعداد مع باريس سان جيرمان، غير أن المعلومات التي ذكرتها صحيفة «ليكيب» تشير إلى أن الحالة البدنية لنجم «السامبا» ليست على ما يرام، وتثير الشكوك في مدى جاهزيته قبل شهر من بدء الموسم الجديد 2023- 2024.

وتساءلت الصحيفة: متى نرى نيمار في ملاعب الدوري الفرنسي «ليج آن» مجدداً؟ وهو الذي يغيب منذ 19 فبراير الماضي، حيث تعرض وقتها لإصابة قوية في الكاحل الأيمن، خلال مباراة فريقه أمام ليل، والتي انتهت بفوز سان جيرمان 4-3، واضطر بسببها إلى إجراء جراحة في مارس الماضي بقطر.

وقالت الصحيفة: ربما لا يستطيع نيمار بدء الموسم الجديد مع زملائه، إذ أنه بمجرد عودته من البرازيل، قام بإجراء الفحوص الطبية التقليدية التي تسبق انطلاق الموسم، غير أن الاختبارات التي أجريت له أثارت بعض القلق بشأن قدرته على العودة سريعاً إلى الملاعب.

وكان نيمار أرسل إشارات مطمئنة خلال هذه الأيام الأخيرة، عندما شُوهد وهو يلعب «فوت فولي» «كرة طائرة بالقدم» في صور بثها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الصحيفة على أن الأيام القادمة، وبوجه خاص التدريبات الأولى بالكرة تثبت ما إذا كان بمقدور نيمار بدء الموسم بداية طبيعية من عدمه، ولهذا تتم متابعة حالته بعناية شديدة واهتمام بالغ من جانب الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي بالنادي بمقره الجديد في بويسي.

ويبدأ سان جيرمان أولى مباراته الودية في مرحلة الإعداد يوم 21 يوليو الجاري أمام «لوهافر»، ثم يقوم الفريق بجولته الآسيوية المعتادة في اليابان، حيث يلعب 3 مباريات ودية أمام النصر السعودي، وكيريزو أوساكا الياباني، وإنتر ميلان الإيطالي على التوالي، قبل العودة إلى باريس لبدء الموسم الجديد، حيث يحل ضيفاً في الجولة الأولى للدوري على لوريان يوم 12 أغسطس المقبل.