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إيقاف أنييلي في «الفضيحة المحاسبية»

إيقاف أنييلي في «الفضيحة المحاسبية»
11 يوليو 2023 09:56

 
ميلانو (أ ف ب) 

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أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي لمدة 16 شهراً عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية «مناورات الأجور».
وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة «كوفيد-19».
لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة، وجدت أن أنييلي مذنب، وألحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً أن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه رئيساً مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.
وفي يناير، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.
حُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي «سيري أ» بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.
متأثراً بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليجري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.
ويواجه يوفنتوس أيضاً إجراءات جزائية منفصلة في ما يتعلّق بالقضية، ومن المحتمل أن يواجه عدد من مدرائه السابقين المحاكمة، بينهم أنييلي.
وستحدّد جلسة استماع في 26 أكتوبر ما إذا كانت محاكمة محتملة ستعقد في تورينو، حيث أجري التحقيق، أو في ميلانو أو روما، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

إيطاليا
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
أندريا أنييلي
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