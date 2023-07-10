جابر تعبر كفيتوفا بسهولة في ويمبلدون

لندن (د ب أ) تأهلت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي للمرة الثالثة على التوالي، بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة التاسعة على العالم في دور الرابع. وحسمت جابر المصنفة السادسة على العالم الفوز بسهولة شديدة وبمجموعتين متتاليتين، بنتيجة 6 /صفر و6/ 3 اليوم الاثنين. وباتت جابر أول لاعبة منذ تسعة أعوام تنجح في بلوغ دور الثمانية لبطولة ويمبلدون ثلاث مرات متتالية. وبلغت جابر دور الثمانية في ويمبلدون عام 2021 لكنها خسرت على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، ثم بلغت المباراة النهائية العام الماضي قبل خسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا. واحتاجت جابر إلى 63 دقيقة فقط للفوز على كفيتوفا، الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين من قبل، لتضرب موعداً مع ريباكينا في دور الثمانية. وقالت اللاعبة التونسية «ستكون مباراة صعبة، سأحاول الثأر، كانت المباراة النهائية صعبة في العام الماضي، وستجلب هذه المباراة الكثير من الذكريات، أتمنى أن ألعب بنفس الطريقة التي لعبت بها اليوم وأحقق الفوز، لأنها لاعبة مذهلة». من ناحية أخرى اضطرت لاعبة التنس البرازيلية بياتريز حداد مايا للانسحاب، خلال المجموعة الأولى من مباراتها أمام الكازاخية إيلينا رايباكينا، في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن الدموع انهمرت من عيني بياتريز حداد مايا لدى الانسحاب من مباراتها أمام رايباكينا حاملة اللقب، وذلك عندما كانت الأخيرة متقدمة في المجموعة الأولى 4 / 1. وشهدت البطولة الحالية أفضل انطلاقة للاعبة البرازيلية في سجل مشاركاتها ببطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية، حيث لم يسبق لها تجاوز الدور الثاني في البطولة. وخاضت بياتريز مباراة الدور الرابع على أمل التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى، لكنها تعرضت للإصابة في أعلى الفخذ في وقت مبكر من المباراة. وخرجت بياتريز لتلقي العلاج لبعض الوقت، عندما كانت رايباكينا متقدمة 3 / 1 وعادت لتواصل اللعب لكنها لم تستطع وانسحبت عندما كانت رايباكينا متقدمة 4 / 1. وتأهلت رايباكينا بذلك بسهولة إلى دور الثمانية حيث لعبت لمدة 21 دقيقة فقط، وستلتقي في الدور المقبل مع أنس جابر. كما تأهلت سابالينكا لدور الثمانية بفوزها على الروسية إيكاترينا اليكسندروفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /صفر و6/ 3، كما فازت الأميركية ماديسون كيز على الروسية الشابة ميرا اندريفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 3/ 6 و7 / 6 و6 /2.