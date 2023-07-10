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لقاء «بوستيكوجلو - كين» يحسم مستقبل توتنهام

لقاء «بوستيكوجلو - كين» يحسم مستقبل توتنهام
10 يوليو 2023 22:46
لندن (د ب أ) أكد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو المدير الفني الجديد لتوتنهام، أنه لم يطالب بأي ضمانات بشأن مصير الهداف هاري كين، لكن سيستغل لقاءه مع اللاعبين هذا الأسبوع لطرح رؤيته من أجل تحقيق النجاح مع الفريق الإنجليزي. والتقى بوستيكوجلو مندوبي وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ توليه تدريب توتنهام، وسرعان ما انتقل للحديث عن هاري كين، الذي يحظى باهتمام نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا. وقال بوستيكوجلو ‏بشأن هاري كين الذي سيعود للتدريبات بعد غدٍ الأربعاء: «لم أحصل على أي ضمانات، ولا أتوقع أي تأكيدات، هذه هي طبيعتي، أنا فقط أذهب وأحاول التركيز على الأشياء التي أعرفها الآن». وأضاف: «ما أعرفه الآن هو أن هاري جزء من هذا الفريق، ويتطلع للعودة إلى التدريبات ليكون من بين هؤلاء اللاعبين والبدء في العمل معاً... لا أعتقد أنه من دوري أن أجلس وأعامل الناس بطريقة ما بسبب ظروفهم، أنا مهتم حقاً بمعاملة الجميع بالطريقة نفسها، وقد رسخ هاري نفسه بالفعل في تاريخ نادي كرة القدم». وأشار: «هو جزء مهم للغاية. إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم وأريده أن يشارك. ستكون محادثتي معه حول كيفية جعل هذا النادي ناجحاً وليس لديّ أي شك في أن هذا ما يريده أيضاً». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن بوستيكوجلو ‏ قوله «ما أريده هو أن أقدم نفسي إلى هاري وأعطيه رؤيتي بشأن النادي، وأتعرف منه على رؤيته بشأن ما يتعين على النادي القيام به ليكون ناجحاً».
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