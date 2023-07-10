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الرياضي

مانولاس خارج قائمة الشارقة

مانولاس
11 يوليو 2023 01:10

علي معالي (دبي)

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أصبح اليوناني مانولاس مدافع فريق الشارقة خارج حسابات «الملك»، رغم أنه تدرب خلال الفترة الماضية بشكل قوي مع الفريق، وذلك بناء على القائمة التي أعلنها النادي والتي تضم 29 لاعباً، منهم 4 لاعبين يلتحقون بالفريق في المعسكر النمساوي فيما بعد، وهم البوسني بيانيتش الذي سيتوجه من البوسنة مباشرة إلى فيينا، والغيني عثمان كمارا وخالد باوزير ودرويش محمد، ويوجد كذلك في القائمة، المهاجم الإسباني باكو ألكاسير.
ويخوض الشارقة تدريباته اعتباراً من اليوم في معسكر النمسا يلعب خلاله عدداً من المباريات القوية، وبرنامج الإعداد هناك لمدة 3 أسابيع.

كوستاس مانولاس
الشارقة
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