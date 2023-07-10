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«القوس والسهم» يعود من «عالمية» الشباب بمكاسب كبيرة

«القوس والسهم» يعود من «عالمية» الشباب بمكاسب كبيرة
11 يوليو 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

أنهى منتخبنا للقوس والسهم مشاركته في بطولة العالم للشباب، التي استضافتها جمهورية أيرلندا، بمشاركة 518 لاعباً ولاعبة من 58 دولة.
وشهدت البطولة تأهل اللاعبة آمنة العوضي إلى دور الـ 16 في فئة القوس المركب تحت 21 عاماً، بعد تأهلها بالأدوار التمهيدية في المركز 28، ثم تفوقت على لاعبة المنتخب البرتغالي في دور الـ 24، قبل أن تخسر في دور الـ 16 أمام المكسيكية أدريانا المصنفة رقم 5 في البطولة.
كما حققت العوضي أفضل رقم دولي إماراتي بتاريخ القوس والسهم للسيدات في المشاركات الخارجية، بوصولها إلى المركز 28 من 54 في الأدوار التمهيدية بنتيجة 654 نقطة.
وأكد راشد الشيباني، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن لاعبي ولاعبات المنتخب أظهروا قوة كبيرة في المنافسة، لتخطي المراحل التمهيدية للبطولة، بمستويات عالية، على الرغم من المنافسة القوية أمام نخبة من أبطال العالم، حيث تمثل مثل هذه المشاركات إضافة مهمة لصقل قدرات ومهارات أعضاء المنتخب، وتحسين تصنيفهم العربي والدولي.
وأضاف، أن التطور الذي تشهده اللعبة، من خلال النتائج الجيدة في المشاركات الخارجية المختلفة خلال الفترات الماضية، وارتفاع تصنيف اللاعبين على المستوى العربي، واكتساب الخبرات للعناصر الواعدة، تمثل مؤشرات مهمة على جودة العمل، والنظرة المستقبلية للارتقاء باللعبة، لتحقيق التطلعات الوطنية.

اتحاد القوس والسهم
اتحاد الرماية والقوس والسهم
أيرلندا
منتخب للقوس والسهم
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