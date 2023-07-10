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الرياضي

«النمور» يدعم القائمة بلاعبين أجنبيين

«النمور» يدعم القائمة بلاعبين أجنبيين
11 يوليو 2023 01:10

فيصل النقبي (كلباء) 

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أكدت إدارة شركة كلباء لكرة القدم، استمرار الثنائي الأجنبي دانييل بيسا وفيليب كيش مع الفريق في الموسم القادم، إضافة للسلوفيني فومبرجار الذي تم التعاقد معه مؤخراً، فيما تم الاستغناء عن عبدالله ديابي وإيجور روسي.
وتسعى إدارة النادي حالياً لحسم ملف اللاعبين الأجانب في الفريق، بالتعاقد مع لاعبين أجنبين لاستكمال القائمة قبل بداية المعسكر الخارجي، الذي سيقام في سلوفينيا في الفترة من 15 يوليو وحتى نهاية الشهر، من أجل تجهيز الفريق التجهيز الأمثل،  ومنح الفرصة للأجانب الجدد للتأقلم مع الفريق .
من ناحية أخرى، يستمر فريق كلباء في التدريبات اليومية في ملاعب النادي تحت قيادة الجهاز الفني حتى موعد السفر الخارجي، حيث أعدت الإدارة كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكشفت عن خوض أربع مباريات مهمة خلال مدة المعسكر مع فرق أوروبية مختلفة ومتدرجة القوة.

النمور
اتحاد كلباء
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