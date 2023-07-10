«السماوي» يغادر إلى معسكر المجر

فيصل النقبي (أبوظبي)

غادرت بعثة فريق الكرة بنادي بني ياس إلى المجر، لبدء المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد والذي يبدأ منتصف أغسطس المقبل. ويستمر معسكر إعداد «السماوي» 3 أسابيع، حيث يخوض خلاله الفريق 5 مباريات مهمة مع فرق متدرجة في المستوى من المجر وأوروبا. وتبدأ تدريبات السماوي اعتباراً من الغد، حيث تستمر على فترتين صباحية ومسائية لزيادة اللياقة البدنية ومعدلات انسجام اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد. من جانب آخر، جددت إدارة «السماوي» عقد الحارس محمد خلف، وكذلك الصاعد بقوة محمد كمعس، كما أعلنت التعاقد مع خلف الحوسني قادماً من نادي خورفكان.