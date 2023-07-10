«طائرة السيدات» تُحلق إلى «مربع الذهب» في الألعاب العربية

مسعد عبدالوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)

تواصلت مشاركة وفد الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب العربية الـ 15، التي تستضيفها الجزائر، وسادت الوفد أجواء الفرحة بعد الإنجاز الذهبي لمنتخب الشطرنج، الذي ضرب بميداليتين نقلتا الإمارات إلى المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين و3 برونزيات، إضافة إلى 4 ميداليات برونزية لأصحاب الهمم.

وشهد جانباً من منافسات المبارزة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة والاتحادين العربي والآسيوي، ويوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وعدد من المسؤولين الرياضيين العرب ورؤساء الوفود.

وأهدى اتحاد الشطرنج الإنجاز الذي حققه في دورة الألعاب الرياضية العربية إلى القيادة الرشيدة، حيث تعتبر ثنائية الذهب للمنتخب في بطولة الفرق هي الأولى في تاريخ مشاركات شطرنج الإمارات على المستوى العربي.

وحقق منتخبنا الوطني للشطرنج المكون من سالم عبدالرحمن، عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، عثمان موسى وعمار السدراني، وبقيادة المدرب عزيز ميرت والإداري عبدالكريم آل علي، ذهبية المركز الأول في منافسات الفرق للرجال بعد تصدر البطولة برصيد 13 نقطة مع ختام الجولة السابعة، واحتل المركز الثاني المنتخب السوري برصيد 11 نقطة، وجاء في المركز الثالث منتخب العراق برصيد 9 نقاط.

وشهدت مسابقة الفرق للسيدات منافسة ساخنة حسمتها الجولة الأخيرة لصالح منتخبنا الوطني المكون من خلود عيسى الزرعوني، روضة عيسى السركال، وافية درويش المعمري، أحلام راشد، عنود عيسى، وبقيادة المدرب والتر أرانسيبيا، حيث نجح منتخبنا في انتزاع ذهبية المركز الأول لفرق السيدات بنظام كسر التعادل بعد تحقيق 11 نقطة مع ختام الجولة السابعة، وحقق فريق الجزائر «أ» الميدالية الفضية برصيد 8 نقاط واحتلت سوريا المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

ويستأنف منتخبنا الوطني للشطرنج مشواره العربي عبر المشاركة في منافسات الفردي لبطولة الشطرنج السريع والتي ستستمر على مدار يومين في مدينة قسنطينة.

وأعربت خلود الزرعوني إداري فريق السيدات في منتخب الشطرنج، عن فخرها وسعادتها بالإنجاز التاريخي لشطرنج الإمارات في دورة الألعاب العربية والذي تحقق بفضل التسلح بروح الفريق الواحد بين أفراد أسرة الشطرنج المشاركة في البطولة، مهدية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى حكام وشعب الإمارات كافة.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني للمبارزة عن تأهل اللاعب عبدالله السلامي لدور الـ 16 بعد تحقيق فوزين في سلاح السابر رجال فيما تأهلت اللاعبة نورة البريكي لدور الـ 8 بعد تحقيق الفوز في 4 مباريات في مسابقة الفلوريه، كما تأهلت اللاعبة الهيام البلوشي لدور الـ 8 بعد تحقيق فوزين في منافسات سلاح الفلوريه.

طائرة السيدات

وعلى صعيد الكرة الطائرة عوض منتخبنا الوطني للسيدات خسارته أمام منتخب تونس 0 - 3 بتحقيق فوز مستحق على منتخب الأردن بنتيجة 3 - 2 بعد مباراة بلغت قمة الندية والإثارة حسمها «أبيض طائرة السيدات» بعد شوط فاصل، مؤكداً تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما حل ثالثاً في ترتيب الدور التمهيدي بعد الجزائر وتونس بفوزين على منتخبي قطر 3 - 0، ثم الأردن 3 - 2.

وأسفرت نتائج منافسات كرة الطاولة عن عدم تأهل منتخبنا الوطني إلى دور الأربعة الذي يعتبر أصغر منتخب يشارك في المسابقة، حيث خسر منتخبنا المكون من محمد محمود وعبدالله البلوشي ومحمد الحواي أمام تونس في منافسات الفرق بنتيجة 0-3 بعد أن وضعته القرعة بجانب أقوى المنتخبات المصنفة، وسيخوض لاعبينا منافسات الفردي والزوجي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج القرعة.

وتقام اليوم منافسات الشراع الحديث في فئة «أوبتمست» للفرق، حيث يشارك منتخبنا الوطني بأربعة أسماء واعدة وهم ماجد آل علي وخليفة الرميثي ومحمد المرزوقي ومدية النيادي، فيما يدخل منتخب رفع الأثقال على خط المنافسات في الألعاب العربية.

ويتطلع منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية إلى إضافة إنجازات جديدة للإمارات بمشاركة دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي وزميله سيف معيوف الكعبي في سباق الفردي ضد الساعة للرجال لمسافة 29.8 كلم، إضافة إلى سباق الفردي للسيدات ضد الساعة لمسافة 15.5 كلم الذي تمثل الإمارات فيه مروة خوار.

ويخوض منتخب سلة للكراسي المتحركة مواجهة قوية أمام نظيره السعودي وتنطلق في السابعة من مساء اليوم على ملعب القاعة متعددة الأغراض في سطاوالي، وتسبقها مباراة الجزائر أول الترتيب مع فلسطين، وكان منتخبنا خسر الأحد أمام شقيقه السعودي 30 - 75، متأثرا بغياب عدد من نجومه المشاركين في بطولة العالم المقامة حاليا علاوة على افتقاده خدمات قائد الفريق وعقله المدبر طارق الياسي بداعي الإصابة، ويعول الجهاز الفني على عودته المحتملة في مباراة اليوم.

ويذكر أن منتخب ليبيا ودع البطولة بحلوله في المركز الخامس بنهاية منافسات الدور التمهيدي.

وأكد يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر أن مشاركة الوفد الرياضي لدولة الإمارات في دورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتواصل شباب الإمارات الرياضيين مع نظرائهم العرب لما في هذه الفعاليات من أثر في تقوية الروابط العلاقات بين الأشقاء علاوة على النيل من الفوائد الجمة التي تمنحها الرياضة لممارسيها.

وأضاف: «أود أن أشكر الجمهورية الجزائرية على استضافة الدورة بصورة رائعة بدءاً من استقبال اللاعبين واللاعبات والعناية بهم، ثم حفل الافتتاح الذي جاء بمثابة مهرجان مبهر بذلت فيه جهود كبيرة إضافة إلى توفير المنشآت والملاعب التي تحتضن المنافسات، والجزائر نجحت في التغلب على التحديات والتجهيز والإعداد في فترة وجيزة ويحسب لها أنها قدمت حدثاً رائعاً جمع الأشقاء في الجزائر البلد المضياف الذي قدم كل سبل الراحة للاعبين».