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الرياضي

اتحاد الكرة يعقد «الجمعية العمومية العادية»

اتحاد الكرة يعقد «الجمعية العمومية العادية»
10 يوليو 2023 18:58

دبي (الاتحاد)
عقد اتحاد الكرة، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 4 لسنة 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.
واستعرض محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة في بداية الاجتماع جدول الأعمال والمناداة على الحضور للتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.
وفي كلمته توجه عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية على تعاونهم المثمر في الفترة السابقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إعدادهم للموسم المقبل، والذي يتطلع فيه اتحاد الكرة إلى تطوير المنظومة ورفع روح المنافسة بين الأندية ضمن إطار الروح الرياضية.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير نشاط اتحاد الكرة للموسم 2022-2023، إضافة إلى عرض الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، كما تم اعتماد المقترحات لتعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.
وتم اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات واللجان الاستئنافية، إضافة إلى مناقشة بعض المسائل الإضافية التي قام باقتراحها أحد الأندية الأعضاء.

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