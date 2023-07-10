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بعثة «الصقور» إلى تركيا تحضيراً لـ«المحترفين»

بعثة «الصقور» إلى تركيا تحضيراً لـ«المحترفين»
10 يوليو 2023 18:46

رأس الخيمة (الاتحاد)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات عن طريق مطار دبي الدولي متوجهة إلى تركيا لإقامة معسكرها الخارجي، الذي يمتد حتى الأول من أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، ويأتي كمرحلة ثانية في إطار إعداد «الصقور» للموسم الكروي الجديد.
وأكد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم خلال لقائه مع أعضاء الإدارة بالجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل المغادرة للمعسكر أن الجميع يعي أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستفادة القصوى من المعسكر التدريبي عبر ضبط برنامج إعدادي ناجح يضمن مسيرة موفقة للفريق، سواء على مستوى دوري أدنوك للمحترفين أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أو كأس رئيس الدولة، داعياً جميع اللاعبين إلى الانضباط والالتزام ببرنامج الجهاز الفني والإداري، كما دعاهم إلى تقديم كل ما لديهم من خبره لتسخيرها في خدمة الفريق وإسعاد جماهيرهم التي تنتظر منهم تحقيق النتائج والمستوى الإيجابي المعروف والمعهود من صقور الأخضر.
وضمت بعثة الفريق، والتي يرأسها عبد الله العاجل المشرف العام، من 32 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.
وجاء اختيار تركيا لتكون مقراً لإقامة المعسكر بعد الجولة التي قام بها وفد من النادي زار خلالها مقر المعسكر، واطلع على جاهزية كل المرافق التدريبية حتى تكون محطة الإعداد ناجحة والتي سيعول عليها قبل العودة إلى الإمارات وخوض استحقاقات الموسم المقبل.
وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإمارات قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد، والذي أقيم على مدار أسبوعين وتضمنت الفحوصات الطبية، ثم فترة إعداد داخلية لتعزيز اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب بعض المهارات الفنية وللبدء في عملية الانسجام بين صفوف الفريق، وخصوصاً اللاعبين الجدد الذين انضموا للصقور من المحترفين والمواطنين.
ويشتمل برنامج الإعداد على 3 مراحل بقيادة مدربه المواطن محمد الجالبوت، وذلك بانطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعداد الصقور للموسم الجديد، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في تركيا ضمن المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى الأول من شهر أغسطس المقبل، وسيركز خلالها المدرب الجالبوت على عامل الانسجام في ظل استقطاب عدد من اللاعبين الجدد مواطنين وأجانب ومقيمين، كما سيركز في المرحلة الثانية على استكمال الجاهزية البدنية للاعبين وتطبيق أسلوب لعبه عبر إجراء بين 4 و5 تجارب ودية ضد أندية متفاوتة المستوى.

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