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الرياضي

دورة تأهيل مدربي الأجسام في أبوظبي تختتم أعمالها

دورة تأهيل مدربي الأجسام في أبوظبي تختتم أعمالها
10 يوليو 2023 16:46

أبوظبي (الاتحاد)
أسدل الستار على دورة المستوى الثاني، إحدى الدورات التأسيسية للمدربين في برنامج أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالتعاون مع شركة 316 لتنظيم الفعاليات الرياضية بأبوظبي، والتي عقدت على مدار يومين في أبوظبي.
وأشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، بحرص المشاركين على تواصلهم مع الأكاديمية، وسعيهم لصقل قدراتهم وتأهيلهم لنيل شهادات وبطاقات التدريب الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي، المعترف بها في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.
وحاضر في الدورة، طاقم المحاضرين الدولي المكون من وليد عبدالكريم كبير المحاضرين الدوليين في الأكاديمية ومديرها العام، وسالم سعيد، وتخلل مراسم ختام الدورة تكريم عدد من المشاركين وعدد من الجهات المتعاونة، كما تم تسليم شهادات لعدد من الخريجين.

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