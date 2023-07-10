اكتمال عقد نصف نهائي «الأكاديميات الخليجية»

علي معالي (عجمان)

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة الخليجية للأكاديميات في كرة القدم «بطولة كواترو»، تحت 12 سنة، والمقامة في عجمان، بتصدر الأكاديمية الأرجنتينية يليه أكاديمية أوليه بعد تعادل الفريقين معاً 1-1 في آخر مباريات الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الأولى ولكل فريق 4 نقاط، وفي المجموعة الثانية حل فريق سمارت العماني في الصدارة برصيد 6 نقاط، وحل فريق أكاديمية «سفنتين فور» الكويتية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وأسدل الستار على مباريات الدور الأول من البطولة بتعادل الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية أوليه بهدف لكل، وتوج مهدي جعفر لاعب «أوليه» بلقب رجل المباراة، وحلت أكاديمية سبورتي المركز الثالث بهذه المجموعة.

وفي المجموعة الثانية احتل فريق أكاديمية سمارت العمانية المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل فريق أكاديمية سفنتين فور الكويتية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وسبورت فور أوول ثالثاً من دون رصيد، وكانت مباريات الجولة الأخيرة في الدور الأول أسفرت عن فوز سمارت العمانية على سبورت فور أوول بهدف نظيف ونال اللاعب العماني القيصر الجليدي لقب رجل المباراة.

وفي مسابقة تحت 14 سنة، أسفرت نتائجها عن تعادل أكاديمية أنوار الأنبار العراقية والقصيم السعودية بالتعادل لسلبي ونال اللاعب تركي عبدالله من القصيم لقب رجل المباراة، وفازت الأكاديمية الأرجنتينية على أكاديمية المواهب 8-0 وحصل علاء صفوان الأكاديمية الأرجنتينية على لقب رجل المباراة، وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي: الأكاديمية الأرجنتينية في الصدارة برصيد 9 نقاط، محققةً العلامة الكاملة، وأكاديمية القصم السعودية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وأنوار الأنبار العراقية في المركز الثالث أيضاً برصيد 3 نقاط وحلت المواهب الرياضية في المركز الرابع من دون رصيد.

وفاز فريق أكاديمية العطار على سمارت الكروية بهدف، وأكاديمية أوليه على «سفنتين فور» 3-1 ونال اللاعب جاسم بن جميع من أكاديمية أوليه لقب رجل المباراة، وبعد نهاية الدور الأول جاء ترتيب المجموعة الأولى، أكاديمية أوليه البحرينية التي أنهت الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وحلت أكاديمية سمارت الكروية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً وأكاديمية العطار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتعود عجلة المنافسة بين الفرق المشاركة غداً الأربعاء بـ 4 مواجهات في الدور نصف النهائي من البطولة، الذي سيكون بين فريقي الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية سمارت العمانية وأكاديمية أوليه البحرينية مع أكاديمية القصيم السعودية، أما مباريات تحديد المراكز، فسوف تجمع بين أكاديمية المواهب الرياضية مع سفتين فور في تحديد المركز السابع وأكاديمية الأنبار مع أكاديمية العطار لتحديد المركز الخامس