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«فحص النادي» يحسم مصير نوير

«فحص النادي» يحسم مصير نوير
10 يوليو 2023 15:11

ميونيخ(د ب أ)
خضع مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لفحوصات طبية في مقر النادي اليوم الاثنين، لكن الصورة لم تتضح بعد بشأن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل بسبب إصابة بكسر في الساق.
ونقلت مجموعة «ميركور/تي زد» الألمانية للنشر عن نوير قوله لدى وصوله إلى النادي: «أؤدي بشكل رائع. ساقي أصبحت بحال أفضل.» وينتظر أن تكشف نتائج الفحوص عن حالة نوير قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، وقد أجرى أطباء النادي الفحوص أيضاً للاعبين آخرين من بينهم ماتيس دي ليخت وسيرجي جنابري وإريك مكسيم تشوبو موتينج. 

وكان نوير قائد المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونيخ قد تعرض لكسر في الساق في ديسمبر الماضي، ولم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الوقت. وكان متوقعاً في البداية أن يستعيد نوير لياقته خلال مرحلة الاستعداد للموسم المقبل، لكن شبكة سكاي التليفزيونية ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن عودة نوير ستتأجل. 

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وأضافت أن نوير لن يتواجد مع الفريق في معسكره التدريبي الأول بولاية بافاريا، والمقرر اعتباراً من يوم السبت، كما تحوم الشكوك حول مشاركته في الجولة الآسيوية للفريق التي تبدأ يوم 24 يوليو.

ماتيس دي ليخت
سيرجي جنابري
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
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