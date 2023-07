«الثقافة والسياحة» تطرح تذاكر دوري السلة الأميركي للمحترفين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، أن تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، والتي ستجمع فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبروولفز يومي 5 و7 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس قبل انطلاق الموسم الجديد، ستكون متوفرة للبيع غداً الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً من خلال etihadarena.ae وticketmaster.ae.

ويُمكن للجماهير ومحبي الرياضة، الذين سجلوا اهتمامهم المسبق، الاستفادة من البيع المسبق الذي سيبدأ غداً ويستمر لمدة 24 ساعة فقط، كما تتوفر باقات تذاكر خاصة تتيح وصولاً متميزاً وتجارب لكبار الشخصيات تشتمل على خدمات الضيافة والإقامة في فنادق محلية من خلال الرابط الإلكتروني https://nbaexperiences.com/nba-abu-dhabi-games-2023.

ويضمّ فريق دالاس مافريكس اليوم النجم الكبير لوكا دونتشيتش الحائز على جائزة NBA All-Star أربع مرات وعلى لقب All-NBA First Team ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطل الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2016 كايري إيرفينغ الحائز على جائزة NBA All-Star ثماني مرات.

ويضمّ فريق مينيسوتا تيمبروولفز اللاعب كارل أنتوني تاونز الحائز على جائزة NBA All-Star ثلاث مرات وعلى لقب All-NBA Third Team مرتين، مع رودي جوبرت الحائز على جائزة NBA All-Star ثلاث مرات ولقب أفضل لاعب دفاع للعام، واللاعب أنتوني إدواردز الحائز على جائزة NBA All-Star لعام 2023.

وسيتمّ بث مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2023 التي تقدّمها القابضة (ADQ) مباشرةً في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات beIN SPORTS وقناة The Sports Channel وخدمة بث المباريات NBA League Pass، لتصل إلى المشجعين في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر التلفزيون والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى الدعم الذي توفره شركة القابضة بصفتها شريك تقديم، تحظى الفعاليات المصاحبة للمباريات المرتقبة بدعم قائمة من شركاء التسويق، بما فيها الدار وحياكم في أبوظبي وجاتوريد ونايكي وتيسوت.

وتأتي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2023 من تقدمة القابضة (ADQ)، بعد النجاح الذي حظيت به العام الماضي أولى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA في منطقة الخليج العربي بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس.

كما أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) في يناير 2023 موسماً ثانياً وموسعاً من دوري الناشئين جونيور إن بي إيه أبوظبي، والذي يضمّ دوريات للذكور والإناث، يتألف كلٌ منها من 450 لاعباً تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مدارس في جميع أنحاء أبوظبي.

ويشتمل التعاون بين الجهتين على مجموعة متنوعة من الفعاليات المخصّصة للمعجبين، بمشاركة أبرز لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الحاليين والمعتزلين، وتنظيم جلسات منصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت»، ودوري كرة السلة الإلكتروني NBA 2K League.

وفي إطار هذه الشراكة، أصبحت الدائرة من خلال مبادرتها الترويجية السياحية «حياكم في أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.

يُذكر أنّ بثّ مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) قد بدأ في دولة الإمارات منذ موسم 87-1988.