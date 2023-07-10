البطائح يُكمل قائمة الأجانب بـ«برازيلي»

علي معالي (الشارقة)

استقر الجهاز الفني لفريق نادي البطائح على أن يكن الأجنبي الخامس والأخير بالفريق من الجنسية البرازيلية، في مركز صانع الألعاب ليكتمل به «الراقي» قائمته من اللاعبين الأجانب، ومن المنتظر أن تكون قائمة الفريق، خاصة من اللاعبين الأجانب مكتملة قبل السفر إلى المعسكر الخارجي الذي يبدأ من يوم 16 من الشهر الجاري حتى التاسع من الشهر المقبل في النمسا.

وكانت إدارة الكرة بنادي البطائح قد تعاقدت مع 3 لاعبين أجانب حتى الآن وهم: الإيفواري ميليكي أورليتش، والكاميروني بيتروس بومال، وديني بورجيس من الرأس الأخضر، كما تم تجديد التعاقد مع الكاميروني أناتول أبانج، لتصبح كل العناصر الأجنبية حتى الآن من جنسيات أفريقية مختلفة، باستثناء البرازيلي المقبل الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وقد حدد الجهاز الفني المباريات الودية التي سيخوضها البطائح في معسكره الخارجي وتصل إلى 4 مباريات متدرجة المستوى مع مدارس كروية مختلفة، حيث ستكون المباراة الأولى مع فريق باد والترسدروف النمساوي، واللقاء الثاني سيكون محلياً خالصاً بمواجهة فريق الشارقة والذي يقيم معسكره هو الآخر في النمسا، والمواجهة الثالثة ستكون ضد فريق الأهلي القطري.

وكان «الراقي» قد دشن تحضيراته للموسم الكروي الجديد، بمعقله بمدينة البطائح، التي شهدت التجمع الأول للجهاز الفني واللاعبين، في حضور أعضاء شركة كرة القدم، حيث تحدث حسن التفاق مع اللاعبين والجهاز الفني نيابةً عن إدارة الشركة، مرحباً بالمنضمين حديثاً للفريق ومتمنياً التوفيق للجميع في الموسم الجديد.

كما وعد الروماني ميريل رادوي مدرب الفريق الإدارة ببذل قصارى جهدهم والعمل كمنظومة واحدة مع طاقمه من أجل تقديم صورة إيجابية للفريق في الموسم المقبل.

هذا وأدى الفريق مراناً على ملعبه بالبطائح، اشتمل على تدريبات اللياقة البدنية والتحمل وبعض الجمل الخططية، وشهد التدريب مشاركة لاعب الفريق الجديد ولاعب نادي العين السابق محمد أحمد، بعد دقائق قليلة من توقيعه.

ويعود السبب في تدريبات الفريق إلى ملعب البطائح بسبب الإصلاحات الحالية في ملعب الفريق بنادي الشارقة فرع الحزانة، والتي تنتهي يوم 27 من الشهر الجاري، وسيكون الفريق وقتها في معسكره الخارجي.