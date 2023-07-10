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الرياضي

«موج جودلفين» إلى «كأس المربين»

«موج جودلفين» إلى «كأس المربين»
10 يوليو 2023 14:00

عصام السيد (أبوظبي)
رحلة إلى بطولة البريدرز كب «كأس المربين» ستكون الخيار المحتمل للمهرة «موج» بطلة الـ 1000 جينيز الإنجليزي، لكن فقط إذا تعافت بشكل كافٍ من المشكلة التي أبعدتها عن مهرجان «رويال أسكوت».
وكانت «موج» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، قد حصدت الجائزة الكبرى حين، تفوقت على «طاهرة» في سباق الـ 1000 جينيز في نيوماركت في مايو الماضي، في حين ذهبت «طاهرة» بإشراف ديرموت ويلد للفوز بالجينيز الأيرلندي، وكان الثنائي الفائزين الكلاسيكيين على وشك المواجهة في سباق كورنيشن ستيكس في مهرجان رويال آسكوت.
وتمر «موج» البالغة من العمر ثلاث سنوات حالياً بوقت هادئ حيث تواصل تعافيها، لكنها قد تعود لاحقاً في الحملة قبل رحلة محتملة إلى سانتا أنيتا في أوائل نوفمبر.
وقال بن سرور: ما زالت تعالج من السعال، وكانت تسعل قبل أسكوت بقليل عندما كانت مستعدة للركض، ربما تكون الخطة أن يكون لها سباق آخر هنا، ثم اصطحابها إلى «البريدرز كب»، ولكن فقط إذا كانت مستعدة.

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