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الرياضي

منتخبنا يدشن «بارالمبية ألعاب القوى» بنجاح

منتخبنا يدشن «بارالمبية ألعاب القوى» بنجاح
10 يوليو 2023 13:20

باريس (الاتحاد)

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شهد أول أيام بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023» حضوراً متميّزاً للمنتخب الوطني من خلال منافسات رمي الصولجان وسباق 5000 م، وهي المنافسات التي خاضها منتخبنا في اليوم الأول.
حيث استطاعت لاعبتنا ذكرى الكعبي كسر الرقم الآسيوي لرمي الصولجان - فئة F32، بتحقيق مسافة قدرها 22,14م مكنتها من الحصول على المركز السادس عالمياً.
كما نجحت اللاعبة نورا الكتبي في تحقيق أفضل رقم خلال الموسم الرياضي الحالي في رمي الصولجان - فئة F32، بمسافة قدرها 20,89 م لتحتل بتلك المسافة المركز الثامن عالمياً.
وفي إطار سباق 5000 م - فئة T54، استطاع لاعب المنتخب الوطني بدر الحوسني أن يتأهل لنهائيات البطولة بعد أن اجتاز السباق في زمن وقدره 10 دقائق وثلاثون ثانية وأربع وخمسون جزءاً من الثانية.

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