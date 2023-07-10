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توتنهام يشترط 100 مليون يورو للتفريط في كين

توتنهام يشترط 100 مليون يورو للتفريط في كين
10 يوليو 2023 12:41

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم رفض عرضاً ثانياً تقدم به بايرن ميونيخ الألماني لضم المهاجم هاري كين. 

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وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أنه ينتظر انضمام هاري كين إلى صفوف توتنهام بعد غد الأربعاء لبدء الاستعدادات للموسم المقبل. وتردد أن بايرن ميونيخ تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات، لضم هاري كين الذي يستمر عقده مع توتنهام حتى عام 2024.
وكان العرض الأول، الذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، قد قوبل بالرفض في نهاية يونيو الماضي. وذكرت تقارير إعلامية أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل نجمه وقائده هاري كين. 

ويسعى بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا» للموسم الحادي عشر على التوالي، إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حالياً في الفريق في تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة الإسباني قبل عام واحد. وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية قبل أيام، أن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ زار هاري كين في لندن في منتصف مايو الماضي، لإقناعه بالانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

توتنهام
بايرن ميونيخ
هاري كين
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