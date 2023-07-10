ويمبانياما يتألق في الدوري الصيفي

لاس فيجاس (أ ف ب)

أظهر الفرنسي فيكتور ويمبانياما، متصدّر قائمة الدرافت للاعبين الجدد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تحسناً في مباراته الثانية مع سان أنتونيو سبيرز، فسجّل الأحد 27 نقطة و12 متابعة خلال الخسارة أمام بورتلاند 80-85 في الدوري الصيفي.

يُنظر إلى لاعب الارتكاز (19 عاماً و2.24 م) على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الأكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الأول في درافت الدوري عام 2003.

وبعد مباراة أولى عادية، سرق الأضواء أمام بورتلاند مسجلاً 27 نقطة، 12 متابعة، 3 تصديات وسرقة واحدة، في 27 دقيقة على أرض الملعب.

قال اللاعب الفارع الطول «أصبحت مرتاحاً أكثر مع نفسي وجسمي. قبل ذلك، خضت حصتين تدريبيتين ومباراة واحدة».

وزرع ويمبانياما 9 من 14 تسديدة ميدانية، 2 من 4 من وراء القوس و7 من 12 على خط الرميات الحرة.

قال جناح بورتلاند مايكل ديفو الذي سجل 29 نقطة: «كانت مواجهته صعبة بالنسبة إلينا». تابع «أردنا أن نلعب بقوّة بدنية ضده وإجباره على تنفيذ التسديدات الصعبة. لقد قام بعمل رائع، لكني أعتقد أننا قمنا بعمل جيد دفاعياً أيضاً».

وكان ويمبانياما اكتفى بتسجيل تسع نقاط، ثماني متابعات، 5 تصديات في مباراته الأولى الجمعة، خلال فوز سبيرز على تشارلوت 76-68.

قال اللاعب اليافع «في الشهر الماضي، لا أعتقد أن كرة السلة شكّلت 50% من برنامجي. أعرف أنها فترة مميزة في مسيرتي، لكنني سعيد بأنها انتهت. أريد أن ألعب، أتدرّب، أرفع الأثقال، لأنها حياتي. هذا ما يجعلني أفضل للمستقبل».

ويتيح الدوري الصيفي الفرصة للمواهب الصاعدة بحجز مكان لها بين تشكيلات أندية دوري أن بي أيه، وهو مؤشر لما ينتظر ويمبانياما في مباريات الدوري مع لاعبين أكثر خبرة، عندما ينطلق الدور المنتظم في تشرين الأول/أكتوبر.

ويلاقي سبيرز في مباراته المقبلة واشنطن الثلاثاء وديترويت الجمعة، علماً أن الفرنسي قال بعد مباراته الأول أنه سيخوض مباراتين إضافيتين في الدوري الصيفي.

قال «يجب أن أجلس مع سبيرز لنحدّد برنامج الأشهر المقبلة، متى أذهب إلى الإجازة، متى أبدأ تمارين اللياقة، وأين سأخوض التمارين».

تابع «أمامنا ثلاثة أشهر رائعة. ستغيّر حياتي».

وأعلن سبيرز السبت أن جريج بوبوفيتش، مدربه البالغ 74 عاماً ورئيس عمليات كرة السلة، وقّع عقداً لخمس سنوات جديدة.

قاد سبيرز إلى اللقب خمس مرات والمنتخب الأميركي إلى ذهبية أولمبياد طوكيو.