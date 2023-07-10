شارة «القيادة» تغازل ديمبلي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس «كابتن برشلونة» إلى إنتر ميامي الأميركي ليلحق بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ النادي الكتالوني البحث عن قائد جديد للفريق في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «سبورت» أنه إذا كان الإسباني سيرجيو روبرتو والحارس الألماني مارك - أندريه تير شتيجن هما المرشحان الأقرب بحكم الأقدمية، لارتداء شارة «الكابتن» فإن المفاجأة التي لا يتوقعها أحد إن الفرنسي عثمان ديمبلي قد يكون مرشحاً محتملاً، إذ وصل إلى برشلونة في 2017 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، ليصبح بذلك ثالث أقدم لاعب في الفريق بحساب المواسم التي لعبها، بينما سيرجيو روبرتو موجود في الفريق من 2010، وتيرشتيجن من 2014.

وبناء على ذلك اعتبرت الصحيفة ديمبلي مرشحاً ثالثاً لقيادة الفريق، في حالة غياب أي منهما في الموسم الجديد.

وفقد برشلونة بوسكيتس وجوردي ألبا ومن قبلهما جيرار بيكيه الذي فضل الاعتزال مبكراً، والمنطق يقول أن يحمل شارة الكابتن إما روبرتو أو تيرشتيجن، ولكن وضع ديمبلي سيكون جيداً جداً داخل غرفة الملابس، بحكم إنه الثالث في الأقدمية.

وجرى العرف بالنسبة لبرشلونة خلال المواسم الأخيرة على وجود 4 «كباتن» للفريق بترتيب أقدمياتهم، ولهذا بعد رحيل بيكيه وبوسكيتس وألبا، قفز ديمبلي إلى المركز الثالث في ترتيب الأقدمية.

ويرتبط ديمبلي «26 عاماً» بعلاقة طيبة جداً مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، منذ أن نجح في أن يعيده إلى الفريق بعد فترة عصيبة وضبابية قبل قدوم المدير الفني، كما أن علاقة ديمبلي باللاعبين الشباب أكثر من رائعة لقربه من أعمارهم، حيث يحظى بالاحترام من جانبهم. ومن المنتظر أن يمد ديمبلي عقده الذي ينتهي في صيف 2024، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأمل ديمبلي في الحصول على دوري الأبطال مع البارسا، بعد أن أحرز في الموسم المنتهي بطولة الدوري «الليجا»، ويشاركه في هذا الأمل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي رأس حربة الفريق.