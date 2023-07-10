تشيلسي يقاوم الكابوس بالتغيير الجذري

عمرو عبيد (القاهرة)

ينتظر تشيلسي وكل عشاقه الفرصة للتخلص من «كابوس» الموسم الماضي، الذي شهد تقهقر الفريق إلى المركز 12 في «البريميرليج»، بعد سلسلة من النتائج الهزيلة والصدمات الكبيرة، والخروج «صفر اليدين» من جميع البطولات المحلية والقارية، وزاد الطين بلة ابتعاده عن المشاركة الأوروبية في الموسم الجديد، بسبب حالة التخبّط التي سادت قرارات إدارته في الموسم السابق، بينها تغيير 3 أجهزة فنية دُفعة واحدة بجانب مدرب رابع مؤقت تولى المهمة لمدة 4 أيام!

ومع قدوم المدرب الأرجنتيني بوكيتينو، يبدو أن «قلعة البلوز» ستشهد تغييرات جذرية، سواء على المستوى الفني أو على صعيد الأفراد، حيث بدأ «الميركاتو» الحالي بمجزرة للكبار والتخلص من الصفقات «الثقيلة»، ورحل عن صفوفه سيزار أزبليكويتا ابن الـ33 عاماً مجاناً إلى أتلتيكو مدريد، وسبقه السنغالي كوليبالي صاحب الـ32 عاماً إلى الهلال السعودي مقابل 23 مليون يورو، وقبله الفرنسي كانتي بنفس العمر حُراً إلى صفوف الاتحاد، وكذلك حصل الأهلي السعودي على خدمات الحارس ميندي ابن الـ31 عاماً مقابل 18.5 مليون يورو، كما أنهى ارتباطه بالفرنسي باكايوكو صاحب الـ28 عاماً، في الوقت الذي شهد بيع كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي وكاي هافيرتز إلى أرسنال وماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد، مقابل 29 و70 و64 مليون يورو على الترتيب، وقبلهم روبن لوفتس تشيك ابن الـ27 عاماً إلى ميلان بـ16 مليوناً.

ويكشف الرقم الأبرز في قائمة تشيلسي الحالية عن حقيقة الخطة والنهج اللذين يطبقهما الفريق في فترة الانتقالات الحالية، حيث تراجع متوسط أعمار اللاعبين ليبلغ 23.9 عام، مقارنة بما يقارب 26 عاماً في الموسم الماضي، بل إنه من المتوقع تراجعه أكثر حال إتمام رحيل لوكاكو عن «القلعة الزرقاء» سواء بالانتقال إلى الدوري الإيطالي أو السعودي، وإذا كانت الشائعات الأخيرة تكشف دخول يوفنتوس على خط التعاقد مع المهاجم البلجيكي، فإن استبداله بنظيره الصربي، فلاهوفيتش، يعني التخلص من لاعب تجاوز الـ30 من عمره مقابل شاب في الـ23!

ووسط هذا التحوّل الكبير الواضح في عملية تكوين فريق جديد شاب، يُحدث «ثورة فنية» تُغيّر واقع «البلوز» المرير، لا يوجد دليل يؤكد ذلك الأمر أبلغ من التعاقدات الأخيرة التي أبرمها النادي بالفعل، حيث أتى بالفرنسي نكونكو ابن الـ25 عاماً من لايبزيج، وكذلك المهاجم السنغالي الشاب ابن الـ22 عاماً نيكولاس جاكسون من فياريال، ومعهما الناشئ البرتغالي دييجو موريرا صاحب الـ18 عاماً من بنفيكا، كما قام بتصعيد لاعبين من أكاديميته تحت 21 عاماً، هما المدافع ليفي كولويل «20 عاماً» والظهير الأيسر لويس هال «18عاماً».

ومن المتوقع ألا يُفرّط بوكيتينو و«البلوز» في بعض العائدين من الإعارات هذا الموسم، على الأقل حتى الآن، وهو ما يعني وجود المزيد من الدماء الشابة في صفوفه، وأبرزهم المدافع مالانج سار ابن الـ24 عاماً والجناح كالوم هودسون أودوي «22» والمدافع مالو جوستو «20».