ماركا: ريال مدريد يدخل «عصر» بيلينجهام!

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدّر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام غلاف صحيفة «ماركا» الإسبانية، مع بدء الخطوة الأولى لاستعدادات ريال مدريد الخاصة بالموسم الجديد، ووصفت الصحيفة بجانب جارتها «آس» تلك البداية بدخول الفريق «عصر بيلينجهام»، إذ سيكون أحد اللاعبين الـ9 المتواجدين منذ اليوم الأول في تدريبات ما قبل الموسم، وأبدت الصحيفتان الداعمتان للفريق «الملكي» اهتماماً كبيراً بالنجم الإنجليزي، ابن ال20 عاماً، عقب صفقة انتقاله الضخمة مؤخراً التي قد تُكلّف «الريال» ما يزيد على 133 مليون يورو حسب بنود الإضافات المالية، ووضعت اسمه في صدارة قائمة النجوم المُتوقّع تألقهم مع «الميرنجي» في الموسم المقبل، بجانب إبراهيم دياز «23 عاماً» والتركي الصغير المُنتقل حديثاً، أردا جولر، ابن 18 عاماً.

وحرصت «ماركا» على إجراء حوار سريع مع بيلينجهام قبل بدء تدريب ما قبل الموسم، حيث جاءت كلماته في صدر غلافها بقوله «أنا مُستعد للفوز»، ويبدو أن الصحيفة الإسبانية اقتحمت الفندق الذي يقيم به النجم الإنجليزي بصورة مفاجئة، حيث ظهر برداء بسيط يحمل إحدى نُسخها السابقة وقت الترحيب بانتقاله إلى «عملاق مدريد»، وقالت إنها اقتنصت عدة كلمات منه خلال تجوله داخل الفندق، ببساطة تعكس حقيقة شخصيته الهادئة وكذلك شعوره بأنه يتواجد في منزله بالفعل، حيث يصطحب والدته التي ترافقه دائماً ويُظهر ابتسامته واستعداده لتبادل الصور والكلمات مع الجميع من دون مشكلة.

وفي البداية أكد بيلينجهام جاهزيته لبدء «حقبته الجديدة» مع ريال مدريد، وقال إن حالة ركبته ممتازة ويشعر بأنه على ما يرام، مشيراً إلى عدم وجود أي مشاكل تخص الفحوصات الطبية التي سيخضع لها قبيل بدء المرحلة الأولى من التدريبات، لاسيما عقب غيابه في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي بسبب إصابة ركبته، وأضاف إلى أن فترة الإجازة منحته الفرصة للتخلص من كل آثارها السلبية.

وقال بيلينجهام إلى أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى الظهور الأول في «البيرنابيو» واللعب بجوار زملائه الجدد في صفوف «الملكي»، حيث يرغب في إبراز قدراته التي دفعت «الريال» للتعاقد معه، ولا يعنيه كثيراً حالة الترقب المُنتظرة بسبب قيمة الصفقة حيث يُحافظ دائماً على ابتسامته وثقته في نفسه، وذكرت «ماركا» أنه قبيل دخوله المصعد قال إنه جاهز للفوز مع «الريال» وسيحاول العثور على منزل جديد ليعيش فيه.