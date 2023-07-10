بوجبا في الدوري السعودي.. حقيقة أم مجرد زيارة؟!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تواجد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي أمس الأحد في السعودية، حسبما أكد هو بنفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في «تغذية» الشائعات التي تشير إلى قرب انتقاله إلى أحد الأندية السعودية هذا الصيف.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» إن زيارة أي لاعب كرة قدم للسعودية في هذا التوقيت، لابد وأن تثير التساؤلات، لأن «الميركاتو» السعودي في أوج نشاطه الآن، ولأن الأندية السعودية أطلقت منذ أسابيع عديدة هجوماً على اللاعبين المشهورين من أجل إغرائهم باللعب في الدوري السعودي.

وأكد بوجبا الذي لا يستعمل كثيراً حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجوده في السعودية بالصور والفيديوهات التي نشرت له، بعد موسم معقد بل كارثي مع «السيدة العجوز» حيث عاودته الإصابة فيه منذ عودته إلى تورينو في الصيف الماضي. ونشر بوجبا صوراً له وهو في مكة.

غير أن المقربين من هذا النجم بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، نفوا نفياً قاطعاً ربط هذه الزيارة، بأية احتمالات للعب لأحد الأندية في الدوري السعودي، وعندما سئل بوجبا في أحد الفيديوهات عن احتمالات لعبه هناك، قال: هذا الأمر ليس في جدول أعمالي حالياً ولكنه لم يغلق الباب تماماً عل هذه الفكرة في المستقبل.

ويمتد عقد بوجبا مع يوفنتوس حتى صيف 2026، رغم إنه لم يلعب إلا 161 دقيقة فقط منذ عودته في الصيف الماضي. وفي فيديو آخر طُلب من بوجبا أن يقول أيهما أفضل الاتحاد أم الهلال، ولكنه لم يشأ أن يجيب على هذا السؤال.

وكانت الصحف الإيطالية أشارت إلى إن بوجبا تلقى عقداً قيمته 100 مليون يورو لمدة 3 سنوات، من نادي اتحاد جدة السعودي.