«إليدور» و«اتركسينتا» يحلقان بكأسي الوثبة في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «قرة عين» بكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، بمضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، فيما توج «إليدور» و«ديامنتيد اتركسينتا» بطلين لكأسي الوثبة ستاليونز بمضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة لاكويلا ابروتسو الإيطالية، واللذين أقيما برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 1600 متر، والبالغ جائزته 16 ألف يورو، 6 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وأكد الجواد «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، جدارته حين تفوق بفارق 3,75 طول عن أقرب منافسيه ومسجلاً زمناً وقدره 1:44:66 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الجواد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة ام ميير، فيما جاء في المركز الثالث «جراح عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة ار سوسا.

وعن جدارة واستحقاق نال «إليدور» لكلوديا دي كاباريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وبقيادة جيرمانو مرسيللي، لقب السباق الأول على جائزة كأس الوثبة ستاليونز جوادا لاجارا، للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 متراً، البالغ جائزته 6,050 يورو، والذي أقيم بمضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي متفوقاً بفارق 5 أطوال، ومسجلاً 1:37:50 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «إمباجادور جو» بقيادة ريكاردو لاكبوني، فيما جاء في المركز الثالث «إلدا» بقيادة كارلو فيوسيشي.

ومنح «ديامنتيد اتركسينتا» لميرو الفيرو، الثنائية للمدرب ماسيميليانو ناردوزي، والفارس جيرمانو مارسيلي، حين اكتسح أقرب منافسيه بفارق 4 أطوال في السباق الثاني على كأس الوثبة ستاليونز سيتا ديل ميسكو، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، وسجل البطل زمناً وقدره 1:40:20 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «أمور» بقيادة مانويل بوركو، فيما حل في المركز الثالث، «ديستينو ريبلي» بقيادة ريكاردو لاكبوني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة من الفئة الأولى.