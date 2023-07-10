ياس تستضيف الجولة قبل الختامية.. أبوظبي على روزنامة المنظمين لمونديال السوبر كروس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إس إكس جلوبال، عن انضمام أبوظبي إلى روزنامة منافسات بطولة العالم للسوبر كروس، المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إذ تستضيف الاتحاد أرينا في جزيرة ياس خلال شهر نوفمبر، الجولة ما قبل الختامية على روزنامة البطولة لموسم 2023.

وتنظم منافسات جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس، على مدار يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر 2023 في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس. ليشكل الحدث المرتقب الحضور الأول لبطولة العالم للسوبر كروس في المنطقة.

وبهذه المناسبة، علق آدم بايلي، الرئيس التنفيذي لشركة إس إكس جلوبال: «فخورون للغاية بالإعلان عن جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس. وتتميز جزيرة ياس بالمعايير العالمية التي وضعتها عند استضافة نخبة من أضخم الفعاليات في المنطقة، بما في ذلك فعاليات كبرى، مثل الفورمولا1 ويو أف سي وNBA».

وتابع: «يسجل الحدث المنتظر الحضور الأول لسباقات سوبر كروس في المنطقة، ومحطة بالغة الأهمية في مسيرة كل من دبليو إس إكس ورياضة السوبر كروس على حد سواء، ومما يزيد من خصوصية هذا الحدث أن أبوظبي هي موطن مبادلة كابيتال، شريكنا الاستثماري الاستراتيجي».

وتعد شركة «إثارة» إحدى كبرى شركات الترفيه وتنظيم الفعاليات وإدارة المرافق في المنطقة. وتدير الشركة، بالتعاون مع ميرال، مجموعة متنوعة من المرافق في جزيرة ياس، من ضمنها الاتحاد أرينا، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة متعددة الاستخدامات في المنطقة. وعلى مدار 15 عامًا قدمت شركة «إثارة» أكثر من 700 فعالية ترفيهية كبرى في المنطقة لجمهور يزيد على 16 مليون شخص، من ضمنها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، وحفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق.

وبدوره، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «تشكل سباقات بطولة العالم للسوبر كروس إضافة رائعة إلى قائمة الفعاليات العالمية في جزيرة ياس، حيث يخوض 40 من أفضل متسابقي الدراجات النارية في العالم المنافسات، على أربعة ألقاب عالمية للمرة الأولى في المنطقة، فيما تبث فعاليات ومنافسات الحدث العالمي لأكثر من 400 مليون شخص في 180 دولة. وتؤكد استضافة هذا الحدث المرتقب نهجنا الريادي بتنظيم الفعاليات غير المسبوقة، والتزامنا المستمر بتقديم تجارب فريدة ومتجددة، وترسيخ مكانتنا بتقديم أفضل وأهم الفعاليات الرياضية والترفيهية. نتطلع قدما لاستضافة جولة أبوظبي من بطولة العالم للسوبر كروس في الاتحاد أرينا خلال شهر نوفمبر المقبل، واستقبال جمهور هذه الرياضة الشيقة والعمل على تقديم لحظات لا تنسى».

كما قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» لإدارة الأصول، الشركة الرائدة في إنشاء وجهات وتجارب غامرة في أبوظبي: «فخورون بتنظيم جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس في أبوظبي، وتحديدًا في جزيرة ياس التي تواصل ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة باعتبارها وجهة أولى لكبرى الفعاليات العالمية. ويشكل هذا الحدث المرتقب إضافة جديدة رائعة إلى روزنامة الفعاليات الحافلة بالأنشطة في الجزيرة، وتأكيدًا على مكانتها وجهة عالمية رائدة للترفيه والتسلية. نهدف إلى منح جميع زورانا ذكريات لا تُنسى، وإتاحة المجال لضيوفنا لاختبار هذا الحدث الفريد الذي يقام لأول مرة في المنطقة، والاستمتاع بتجارب مميزة غامرة ووجهات ترفيهية عالمية المستوى».