إثارة فورمولا1 تزداد مع براد بيت

سيلفرستون(أ ف ب)

أثنى براد بيت على رياضة الفورمولا1 وأعرب عن احترامه للسائقين، بعدما أمضى عطلة نهاية الأسبوع برفقتهم لتصوير عمل جديد في سباق بريطانيا الكبرى.

وقال النجم الهوليوودي لمحطة «سكاي سبورتس إف 1» إن الحلبة والرياضة ككل رحبتا واحتضنتا مشروع الفيلم عن فورمولا1، الذي لم يطلق عليه اسم حتى الآن والذي تدعمه «آبل» ويقوم ببطولته.

وأضاف «أنا أعيش أفضل أيام حياتي» بعدما شارك في سباق حول المضمار.

وتابع «أنا مرهق قليلاً الآن! من الرائع أن أكون موجوداً هنا. نحن نضحك».

وصرح براد بيت «أن نكون جزءاً منه بهذه الطريقة؟ لرواية قصتنا؟ كان الجميع لطيفاً معنا، وكانت الفرق والاتحاد الدولي للسيارات ورئيس فورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي متعاونين جداً. لقد كانوا جميعهم رائعين».

ولقي بيت استقبالا حاراً من السائقين عندما انضم هو والمخرج جوزيف كوسينسكي إلى إحاطة السائقين قبل السباق.

من جهته، قال بطل سباق سيارات فورمولا 1 لويس هاميلتون، وهو منتج تنفيذي للفيلم، «ربما كانت أفضل إحاطة للسائقين حصلنا عليها على الإطلاق».

وفي الفيلم، يؤدي بيت دور سائق مخضرم ينضم إلى فريق فورمولا 1 ممثل في سيلفرستون بفريق خيالي في البطولة.

وقال سائق مرسيدس جورج راسل إنها كانت تجربة سريالية لمشاركة المساحة مع بيت.

وأضاف: «كان يمزح ويمضي وقتاً ممتعاً، أنا متحمس جداً لرؤية ما سيكون عليه الفيلم».