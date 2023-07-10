هوجارد يتقدم 55 خطوة في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الدنماركي راسموس هوجارد، 55 خطوة ليصبح بالمركز 12 في الترتيب العالمي الصادر أمس لجولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أمس الأول بلقب بطولة «صنع في الدنمارك»، وهو اللقب الرابع في مسيرته في الجولة ليقترب من التأهل إلى البطولة الختامية للموسم، بطولة «دي بي ورلد»، التي تقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.

جاء فوز الدنماركي بعد «ماراثون» من 6 جولات إضافية، بعدما أنهى المنافسات متعادلاً مع الإسباني ناتشو إلفيرا برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ثم امتد التنافس بين اللاعبين حتى حسمه الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً، وهو الذي يمر برحلة صعود سريعة في هذا العمر، بالوصول للقب الرابع، وأصبح أول لاعب دنماركي يتوج بهذا اللقب في بلاده، وهو الذي كان ثالث أصغر لاعب في تاريخ جولة دي بي ورلد يحقق لقباً بعمر 18 عاماً و271 يوماً عندما فاز بلقب بطولة موريشيوس المفتوحة في عام 2019.

ورفع هوجارد بفضل هذا اللقب إجمالي رصيده إلى 1,112 نقطة بالمركز 12 في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعزز حظوظه إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أميركي.

رغم حلوله بالمركز الثاني، تقدم الإسباني ناتشو إلفيرا 131 خطوة وأصبح بالمركز 48 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 549 نقطة.

واستفاد السويدي أليكساندر بورك من حلوله بالمركز الرابع في البطولة الدنماركية، ليحقق ليتقدم أربع خطوات داخل قائمة العشر الأوائل، ويصبح بالمركز السابع هذا الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1,280 نقطة.

وما يزال الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 3,223 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإسباني جون رام برصيد 1,942 نقطة، وبالمركز الثالث البولندي أدريان ميرونك برصيد 1,780 نقطة.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.