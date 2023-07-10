«التخلُّص» من مبابي و«صدمة» لوكاكو حديث الصحافة العالمية

عمرو عبيد (القاهرة)

لا تزال أخبار سباقات «فورمولا 1» وبطولة ويمبلدون للتنس ومنافسات الكريكيت، تتصدر أغلفة الصحف الرياضية الإنجليزية، قبل بدء الاستعدادات الجادة لانطلاق الموسم الجديد من «البريميرليج»، لكن على الجانب الآخر، تُبدي الصحف الفرنسية والإسبانية الكثير من الاهتمام بالوضع «المُشتعل» بين نادي باريس سان جيرمان ونجمه المتمرد، كليان مبابي، حيث نقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تصريحات المدير الرياضي السابق للنادي «العاصمي»، ليوناردو البرازيلي، التي هاجم خلالها مبابي قائلاً: «حان وقت رحيله الآن عن باريس»، في حين تبعتها «آس» الإسبانية مؤكدة أن الوضع بات أسوأ ويزداد ضبابية بين النادي واللاعب.

ونصح ليوناردو ناديه السابق بضرورة «إغلاق صفحة» مبابي خلال الصيف الحالي من أجل مصلحة الفريق، خاصة عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها الفريق وأحدث انقسامات كبيرة بين زملائه، وأردف أن «سان جيرمان» كان موجوداً قبل انتقال مبابي وسيظل كذلك حال رحيله، وإذا كان المهاجم الفرنسي يعتقد أن إدارة النادي مسؤولة، عن عدم فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، فإن هناك 5 فرق تمكنت من حصد اللقب القاري في تلك السنوات، ولم تمتلك أي منها مبابي، ولهذا يُمكن لفريق «الأمراء» الفوز بالكأس من دونه أيضاً، وختم كلماته «النارية» بقوله إن كليان مهاجم رائع لكنه ليس قائداً، وهو هداف قدير لكنه ليس مُبدعاً ولا يُمكن بناء فريق حوله، ولن يكون قادراً أبداً على قيادة الفريق بعد الآن!

وفي إيطاليا، كتبت كورييري ديللو سبورت عن اقتحام يوفنتوس المفاجئ لمشهد انتقال لوكاكو، حيث قالت إن «اليوفي» ظهر في الصورة وتبدو هناك بوادر اتفاق مع إدارة تشيلسي على إجراء صفقة تبادلية، يتحول خلالها المهاجم الصربي فلاهوفيتش إلى صفوف «البلوز»، مقابل ارتداء لوكاكو قميص «السيدة العجوز»، وأكدت الصحيفة الإيطالية أن «الخطة البديلة» تكشف أن تشيلسي يرغب في بيع لوكاكو إلى الهلال السعودي وليس إلى إنتر ميلان، الذي قد يتعرض إلى صدمة كبيرة حال فشل انتقال البلجيكي الذي يسعى جاهداً لحسمه طوال الفترة الماضية، وعلى الجانب تبدو أمور «الغريم»، ميلان، أفضل حسب تصريحات رئيس «الشياطين»، التي نقلتها صحيفة «لاجازيتا» وقال فيها إن ميلان سيكون أكثر قوة في الموسم المقبل، حيث أشار سكاروني إلى تكاتف وتعاون الجميع داخل قلعة «الروسونيري» من أجل استقرار الفريق.

واتشحت صحيفة «موندو ديبورتفو» الكتالونية باللون الأسود، حداداً على نجم برشلونة السابق، الإسباني الأسطوري لويس سواريز، الذي رحل عن عمر ناهز 88 عاماً، وكتبت الصحيفة «وداعاً أيها الأسطورة»، مشيرة إلى إنجازه الكبير الذي حققه عام 1960 عندما حصد جائزة الكرة الذهبية وقت لعبه مع الفريق الكتالوني، حيث فاز معه بلقبين في «الليجا» ومثلهما في كأس الملك وكذلك كأس المعارض الأوروبية، كما يُذكر أنه فاز بلقب «الكالشيو» 3 مرات مع إنتر ميلان، لكن تمثل إنجازه الأكبر في التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع «الأفاعي» وبينهما كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا عام 1964.

كما تناولت صحيفة «سبورت» الخبر ذاته لكنها صبت اهتمامها الأكبر على بدء استعدادات برشلونة للموسم الجديد، الذي يطمح فيه «البارسا» لتكرار الفوز بالدوري الإسباني والمنافسة الجادة في دوري الأبطال هذه المرة، وقالت الصحيفة إن الفريق سيخوض اختبارات هامة أمام يوفنتوس وأرسنال وريال مدريد وميلان في الولايات المتحدة الأميركية، كما أشادت بالنجم المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي أبدع مع «أسود الأطلس» وحصد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بجانب تتويجه بلقب الهداف مُسجلاً 3 أهداف وصانعاً مثلها، وقالت «سبورت» إن عبد الصمد أعلن عن نفسه بقوة مع الأسود وينتظر دوره مع «البارسا»!