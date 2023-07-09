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الرجاء يعمق جراح الوداد ويطيح به خارج الكأس

الرجاء يعمق جراح الوداد ويطيح به خارج الكأس
9 يوليو 2023 23:45
الدار البيضاء (د ب أ) فاز الرجاء البيضاوي على غريمه التقليدي الوداد 1 - صفر، اليوم الأحد، ليبلغ المباراة النهائية من بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم. وسجل أرسين زولا لاعب الوداد هدف المباراة الوحيد للرجاء بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18. ويأتي الخروج من الكأس كمكمل لموسم مخيب للآمال لجماهير الوداد، بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، ثم خسارة لقب الدوري لصالح الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من المسابقة. على الجانب الآخر، سيلتقي الرجاء في النهائي مع الفائز من مباراة أخرى بالدور قبل النهائي بين نهضة بركان والفتح الرباطي.
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