«فلاي بورد» ويوجا صباحية على شاطئ الحيرة

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «أهلاً بالصيف»، يقدِّم «شاطئ الحيرة»، أطول شاطئ في مدينة الشارقة، والذي يمتد على الخليج العربي بطول 3.5 كيلومتر تجارب سياحية مميزة ومتنوعة، تتضمن الرياضات البحرية، مثل «فلاي بورد»، والتجديف، وكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب ممارسة اليوجا الصباحية على الرمال. كما يوفر الشاطئ، ضمن خطة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، للترفيه عن زوار وسكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات، دخولاً مجانياً للأطفال إلى منطقة الألعاب الرملية عند الإنفاق على أي من الخدمات والمرافق، إلى جانب تجربة «حافلة المثلجات» التي تدخل السعادة على نفوس الصغار.