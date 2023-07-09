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الرياضي

بينتو: «الأبيض» يفتح صفحة جديدة بطموح كبير

بينتو: «الأبيض» يفتح صفحة جديدة بطموح كبير
10 يوليو 2023 00:57

مراد المصري (دبي)

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أكد البرتغالي باولو بينتو المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني، أن الطموح كبير وأنه سيتحقق بالعمل الجاد والاحترافي، مطالباً الجميع بفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي للتركيز على الحاضر والمستقبل، بداية مع الاستحقاقين الأهم وهما كأس آسيا في يناير المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في مقر اتحاد الكرة، لتقديم المدرب الجديد، بحضور محمد عبدالله هزام الأمين العام للاتحاد، حيث تم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع المدرب لمدة 3 سنوات، على أن يبدأ عمله مباشرة بزيارة معسكرات التحضيرية للأندية، ثم إقامة معسكر في أوروبا سيكون بمثابة التجمع الأول للمدرب خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.
وأكد بينتو، أن الطموح كبير لديه وأن لديه معرفة جيدة بمنتخبنا بحكم مواجهة منتخبه السابق كوريا الجنوبية مع «الأبيض» في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم الأخيرة، وأوضح أن باب المنتخب مفتوح للجميع ولا تهمه أعمار اللاعبين، بقدر أن المستويات التي يؤدونها والجودة في أرضية الملعب وسلوكهم، بوصفهم المعايير الأهم لديه.
وأكد المدرب أن العمل بحاجة لبذل أقصى الجهود والسير فيه خطوة بخطوة، وأنا التحديين الأكبر في الفترة المقبلة هما كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، ورداً على خيبات الأمل المتكررة التي مر بها «الأبيض» مؤخراً، وقال: لا يجب أن نقارن المشروع الحالي لمنتخب الإمارات مع مع حصل في الماضي، ويجب أن نركز على الحاضر وننظر للمستقبل، وأن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل النتائج، لا أعد بنتائج بعينها، ولكن لدي ثقة أن الجميع سيكون سعيد في نهاية العمل وأثق أنني لن أندم على أي شيء بعد تجربتي هنا.
وتابع: التأهل إلى كأس العالم هدف لكل المنتخبات، وهو تحقق سابقاً للإمارات لكنه حدث مرة واحدة فقط في عام 1990، لذلك الأمر لن يكون سهلاً لكن نظام التصفيات تغير والطموح موجود، وفيما يخص كأس آسيا ندرك أن المنتخب بلغ نصف النهائي في آخر نسختين، ويجب تقبل الضغط باعتباره جزءاً من الرياضة والعمل.
من جانبه أكد محمد بن هزام، أن اختيار بينتو وتوقيع عقد معه لمدة 3 سنوات جاء بهدف الاستقرار، وأن المدرب تم اختياره بعد دراسة سير ذاتية لعدة مدربين، وجاء تعيينه بالنظر لمسيرته الفنية وعمله مع المنتخبات وفلسفته التدريبية التي وجدنا من خلالها أنه المدرب الأنسب، وهدفنا المنافسة معه في كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، مع استمرار عمل الإدارة الفنية والتنفيذية للاتحاد، ولا ننسى أن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة تبدأ بعد أقل من أربع أشهر مما يتطلب بداية العمل من اليوم.
وكشف ابن هزام أن المدرب استقطب الجهاز الفني المعاون الخاص به، على أن يبقى ياسر سالم مديراً للمنتخب ومحمد إبراهيم إدارياً، حيث تم عقد جلسة مع المدرب الجديد، والاتفاق على سير العمل للفترة المقبلة.

باولو بينتو
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