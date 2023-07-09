الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ورشة فنية لـ«آسيوية» القوة البدنية للجامعات

ورشة فنية لـ«آسيوية» القوة البدنية للجامعات
10 يوليو 2023 00:57

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«كرسي الأستاذية لهيئة الطيران المدني» بجامعة الشارقة يحقق إنجازات بحثية
تعاون بين جامعتي الشارقة و«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

نظمت جامعة الشارقة «ورشة فنية»، ضمن الاستعدادات الميدانية لبطولة كأس آسيا للقوة البدنية للجامعات المزمع إقامتها بالفترة من 16 إلى 21 أغسطس المقبل، وذلك في التجمع الرياضي الأول لجميع لاعبي ولاعبات الجامعات والكليات داخل الدولة المرشحين لتمثيل الدولة وجامعاتهم، حيث بلغت 13 جامعة.
تم إجراء الاختبارات البدنية الخاصة بمتطلبات البطولة، ومنها رفعات الرجلين والصدر والظهر وتوجيه الملاحظات الفنية والنصائح والإرشادات لتحسين الأداء المهاري الفردي وتصحيح الأخطاء بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري لاتحاد بناء الأجسام بوجود لجنة من الخبراء.

جامعة الشارقة
القوة البدنية
آخر الأخبار
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
علم الإمارات
الإمارات
تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في التوازن بين الجنسين
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©