ورشة فنية لـ«آسيوية» القوة البدنية للجامعات

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جامعة الشارقة «ورشة فنية»، ضمن الاستعدادات الميدانية لبطولة كأس آسيا للقوة البدنية للجامعات المزمع إقامتها بالفترة من 16 إلى 21 أغسطس المقبل، وذلك في التجمع الرياضي الأول لجميع لاعبي ولاعبات الجامعات والكليات داخل الدولة المرشحين لتمثيل الدولة وجامعاتهم، حيث بلغت 13 جامعة.

تم إجراء الاختبارات البدنية الخاصة بمتطلبات البطولة، ومنها رفعات الرجلين والصدر والظهر وتوجيه الملاحظات الفنية والنصائح والإرشادات لتحسين الأداء المهاري الفردي وتصحيح الأخطاء بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري لاتحاد بناء الأجسام بوجود لجنة من الخبراء.