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«الملك» إلى النمسا لبدء معسكر الموسم الجديد

الشارقة حقق الكثير هذا الموسم ويسعى لاستمرار الانتصارات (الاتحاد)
10 يوليو 2023 00:56

علي معالي (دبي)
يتوجه فريق الشارقة لكرة القدم إلى النمسا، اليوم، لإقامة معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد، ويستمر المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع، يلعب خلاله 5 مباريات متدرجة المستوى، مع فرق من المجر ورومانيا وأيضاً البطائح، بجانب الفيحاء والأهلي السعوديين.
يتوجه جميع أفراد البعثة من مطار دبي عصراً، باستثناء الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، والبوسني بيانيتش، حيث يلتحقان بالمعسكر النمساوي من بلديهما مباشرة نظراً لرغبة كوزمين في الالتحاق بالمعسكر من رومانيا إلى النمسا، وكذلك قيام كوزمين بمنح بيانيتش راحة أطول نسبياً، نظراً لانضمامه إلى صفوف منتخب بلاده بعد انتهاء المسابقات المحلية للنادي بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويسافر مع بعثة «الملك»، المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، الذي وُجد في كشف أسماء اللاعبين المغادرين للمعسكر رغم انتشار شائعات مؤخراً برغبة نادي الشارقة في بيعه، ورغم وصول وكيل أعماله للشارقة أيضاً، والغريب أيضاً أن مانولاس رغم تواجده خلال الفترة الماضية في التدريبات، لكن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي لم تنشر له أية صورة، وهو ما يثير الشكوك الكثيرة حول مستقبله مع الفريق، رغم أن اللاعب أظهر مستوى جيداً وقوياً للغاية في تدريباته منذ وصوله حتى الآن.

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ويسافر مع الفريق كذلك محمد عبدالباسط، الذي تعرض هو الآخر لإصابة في الكتف استلزم معها إجراء عملية جراحية نتيجة القطع في أربطة الكتف وجرت في برشلونة بإسبانيا، وأنهى محمد عبدالباسط المرحلة الأولى من التأهيل والعلاج، وحالياً في المرحلة الثانية، على أن تنتهي المرحلة الثالثة منتصف الشهر المقبل، ولذلك جاء سفره مع البعثة حتى يكون التأهيل أمام الجهازين الفني والطبي للنادي.
 يبدأ الشارقة أولى مبارياته الودية في معسكر النمسا بلقاء ميزوكوفيشدي المجري 16 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلعب مع سيكوريدا، أحد أندية الدرجة الثانية في رومانيا، و25 يوليو مع الفيحاء السعودي، وبعدها بـ 3 أيام مع البطائح.

ويختتم الشارقة معسكره الخارجي بمباراة قوية مع الأهلي السعودي 31 يوليو، على أن يعود في اليوم التالي إلى أرض الوطن، ويحصل الفريق على راحة 3 أيام، ويعقب ذلك التدريبات على ملعبه يوم 4 أغسطس المقبل، استعداداً لخوض آخر ودية 8 أغسطس، قبل أن يبدأ مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بلقاء اتحاد كلباء.
من جانبه، أكد محمد عبدالباسط أن طموحات «الملك» في الموسم المقبل ستكون مضاعفة، قائلاً: نجحنا خلال 218 يوماً في حصد 4 ألقاب محلية، وابتعد عنا فقط لقب واحد وهو دوري أدنوك للمحترفين، ولكن هدفنا في الموسم المقبل سيكون جميع الألقاب المحلية، إضافة إلى السير قدماً إلى أبعد نقطة في بطولة الأندية الآسيوية.
وأضاف: رغم الإصابة التي لحقت بي مؤخراً، لكن هدفي الموسم المقبل التواجد أساسياً في كل المباريات، في ظل رغبة اللاعبين الكبيرة التي شاهدتها معهم في بداية المعسكر المحلي والأعداد الداخلي قبل السفر لمعسكر النمسا، وبدون شك فإن العناصر الجديدة التي دخلت قائمة الفريق ومنها فراس بالعربي، إضافة إلى بقية العناصر القديمة من محليين وأجانب، سيكون لها دورها البارز في صناعة تاريخ آخر جديد لكتيبة الملك التي أظهرت عن قوتها في الموسم الماضي، وعلينا زيادة حصيلة الألقاب في الموسم الجديد، ونمتلك كل المقومات التي تجعلنا نحقق ذلك.

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