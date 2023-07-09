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ميدان الذيد يجدد الإثارة في منافسات «الفطامين» للهجن

ميدان الذيد يجدد الإثارة في منافسات «الفطامين» للهجن
10 يوليو 2023 00:56

الذيد (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح أمس الأحد، منافسات سباق سن الفطامين، بميدان الذيد بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 م.
في الشوط الأول، فاز «نيران» لـ عوض سعيد عوض الكتبي، بزمن وقدره 2:8:21 دقيقة، والشوط الثاني «شاهين» لـ حمد عوض حارب عبدالله، بزمن وقدره 2:6:33 (أفضل توقيت)، والشوط الثالث «الشاهينية» لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني، بزمن وقدره 2:8:84، الشوط الرابع «شاهين» لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني، بزمن وقدره 2:7:56، الشوط الخامس «الشاهينية» لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:8:66 الشوط السادس «شاهين» لـ محمد سعيد محمد الكتبي، بزمن وقدره 2:7:84، الشوط السابع «السرعة» لـ هويدن عبيد سلطان فاضل، بزمن وقدره 2:10:9، الشوط الثامن «شاهين» لـ يعروف صغير مرخان الكتبي 2:7:49، الشوط التاسع «الشاهينية» لـ محمد سعيد محمد الكتبي، بزمن وقدره 2:8:70 دقيقة.
وفي الشوط العاشر، فاز «كفو» لـ حمد راشد محمد المتفيج، بتوقيت وقدره 2:9:17، الشوط الحادي عشر «الشاهينية» لـ محمد سعيد الخاصوني، بزمن وقدره 2:11:16، الشوط الحادي عشر «مجد» لـ منصور عيد مصبح محمد، بزمن وقدره 2:11:85.
أما في الأشواط المفتوحة، فقد حقق في الشوط الثالث عشر، «وزن» لـ طارش علي بخيت المسافري، بزمن وقدره 2:8:81، الشوط الرابع عشر «المشهر» لـ راشد نايع الشاوي الغفلي، بزمن وقدره 2:11:11، الشوط الخامس عشر «الشبابية» لـ سعيد سالم بن طارش الكتبي، بزمن وقدره 2:11:57، الشوط السادس عشر «وحدان» لـ راشد نايع الشاوي الغفلي، بزمن وقدره 2:9:3 دقيقة.
أما في أشواط الصعوب، فقد حقق في الشوط السابع عشر«شواهين» لـ سلطان عبيد فاضل، بزمن وقدره 2:12:46، الشوط الثامن عشر «مدمر» لـ مطر حمد عبدالله الكتبي، بزمن وقدره 2:14:52، الشوط التاسع عشر «مياسة» لـ علي راشد الخاصوني، بزمن وقدره 2:10:81، الشوط العشرين «شاهين» لـ يعروف صغير مرخان الكتبي، بزمن وقدره 2:9:12.

سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
الفطامين
الهجن
سباقات الهجن
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