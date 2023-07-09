الشارقة تُسلم الجزائر جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية

الشارقة (الاتحاد)

سلمت الشارقة، جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لجمهورية الجزائر، بعد فوزها بالجائزة لعام 2023، حيث تسلمها عبدالرحمن حماد، وزير الرياضة الجزائري، من وفد مجلس الشارقة الرياضي، ممثلًا في الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، كما تم تسليم علم الدورة للجزائر لتعقب إمارة الشارقة في الحصول على الجائزة التي يمنحها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

وجرت مراسم التسليم في الجزائر على هامش الدورة الرياضية العربية، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات العربية ورئيس اللجنة الفنية العليا للإشراف والمتابعة بدورة الألعاب العربية، كما قام الوفد بتسليم الوزير الجزائري درع المجلس، تأكيداً على العلاقات الرياضية المميزة.

وأثنى الوزير عبدالرحمن حماد على تميز إمارة الشارقة في الحصول سابقاً على الجائزة الرفيعة، بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تعد الشارقة منارة رياضية ثقافية عربية ولها مكانتها، وأشاد بالجهود التي تبذل على المستوى الرياضي والثقافي في الإمارة، مما جعلها ذات سمعة رائجة محلياً وخارجياً.