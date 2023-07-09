الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة تُسلم الجزائر جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية

الشارقة تُسلم الجزائر جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية
9 يوليو 2023 21:00

الشارقة (الاتحاد)
سلمت الشارقة، جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لجمهورية الجزائر، بعد فوزها بالجائزة لعام 2023، حيث تسلمها عبدالرحمن حماد، وزير الرياضة الجزائري، من وفد مجلس الشارقة الرياضي، ممثلًا في الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، كما تم تسليم علم الدورة للجزائر لتعقب إمارة الشارقة في الحصول على الجائزة التي يمنحها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.
وجرت مراسم التسليم في الجزائر على هامش الدورة الرياضية العربية، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات العربية ورئيس اللجنة الفنية العليا للإشراف والمتابعة بدورة الألعاب العربية، كما قام الوفد بتسليم الوزير الجزائري درع المجلس، تأكيداً على العلاقات الرياضية المميزة.
وأثنى الوزير عبدالرحمن حماد على تميز إمارة الشارقة في الحصول سابقاً على الجائزة الرفيعة، بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تعد الشارقة منارة رياضية ثقافية عربية ولها مكانتها، وأشاد بالجهود التي تبذل على المستوى الرياضي والثقافي في الإمارة، مما جعلها ذات سمعة رائجة محلياً وخارجياً.

أخبار ذات صلة
التثقيف الصحي بالشارقة تطلق «صحبتي 2023»
«خطم ملاحة» يتعامل مع 380 ألف مسافر شهرياً
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
الجزائر
أشرف صبحي
آخر الأخبار
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
علم الإمارات
الإمارات
تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في التوازن بين الجنسين
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©