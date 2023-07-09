«الشطرنج» يمنح الإمارات ذهبيتي الرجال والسيدات

مسعد عبدالوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)

أحرز منتخب الشطرنج ذهبيتي الرجال والسيدات، وأحرز منتخب الدراجات الهوائية الميدالية البرونزية في مستهل مشاركته بدورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 من الشهر الجاري، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدولة العربية منهم 131 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في 15 لعبة. وحقق منتخب الشطرنج المركز الأول للرجال والسيدات، وحقق منتخبنا الوطني لرجال الدراجات، المكون من يوسف ميرزا وجابر المنصوري وعبدالله آل علي وسيف الكعبي، المركز الثالث في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم، الذي أُقيم في مدينة تيبازة بالجزائر، مسجلاً زمناً قدره 1.28.09 ساعة، فيما توج المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1.17.59 ساعة، بينما أحرز الميدالية الفضية المنتخب الجزائري بزمن قدره 1.20.08 ساعة. ورفعت بعثة الإمارات رصيدها في الألعاب العربية إلى 9 ميداليات حتى الآن، بواقع ذهبيتين و7 برونزيات، منها ميداليتين لمنتخب ألعاب القوى و4 ميداليات لمنتخب أصحاب الهمم في منافسات ألعاب القوى، إضافة إلى ميدالية منتخب الدراجات الهوائية. وأكد يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني، أن الميدالية البرونزية في سباق الفرق ضد الساعة تعتبر مرضية، لكن طموحهم كان حصد الميداليات الذهبية في دورة الألعاب العربية، مشيراً إلى أن مسار السباق لم يكن سهلاً، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أغلى الإنجازات باسم الإمارات. وأشار ميرزا إلى أن مشاركته تعتبر الثالثة في تاريخ دورة الألعاب العربية بعد «مصر 2007» و«قطر 2011»، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في مسابقات الفردي خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الحظوظ متوفرة لرفع غلة الميداليات. من جهة أخرى، التقى يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسلطان بن مجرن رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية، بحضور أحمد الطيب مدير الوفد، عدد من اللاعبين واللاعبات خلال مشاركة منتخباتنا الوطنية مؤكدين الثقة الكبيرة في أبناء الإمارات في دورة الألعاب العربية.وتابع سفير الدولة لدى الجزائر ورئيس وفد الإمارات الرياضي المشارك في الدورة منافسات اليوم الأول للمبارزة التي أُقيمت على صالة المجمع الرياضي النسوي في منطقة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية والتي شهدت تأهل حمد الجلاف وخالد المرزوقي من منتخب المبارزة إلى دور الـ 16 في سلاح الفلوريه، كما تأهلت زينب الحوسني وشيخة الزعابي إلى دور الـ 8 في منافسات سلاح الإيبيه. وشهد يوسف سيف سباع آل علي وسلطان بن مجرن مباراة الكرة الطائرة لمنتخب الإمارات للسيدات مع منتخب تونس، والتي أُقيمت على القاعة متعددة الرياضات - حرشة حسان، والتي انتهت بفوز تونس 3 - 0، والتقى السفير لاعبات المنتخب عقب المباراة مشيداً بالروح التي ظهرن عليها أمام منتخب تونس صاحب الخبرة الطويلة. كما تحدث رئيس الوفد ابن مجرن إلى اللاعبات، مشيراً إلى أن الرياضة لا بد فيها من فائز، لكن التواصل الرياضي من المكاسب التي يتم التركيز عليها. وتأهل منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، المقامة ضمن منافسات دورة الألعاب العربية الـ 15. وجاء تأهل منتخبنا رغم خسارته ثالث مبارياته أمام الجزائر 30 - 84، متأثراً بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين أبرزهم طارق الياسي، ويلتقي السعودية غداً «الثلاثاء» في المربع الذهبي. وجاء صعود ممثل الإمارات بعد فوزين على كل من فلسطين وليبيا على التوالي وبغض النظر عن نتيجة مباراته مع السعودية في ختام الدور التمهيدي. واختتم منتخبنا الوطني للريشة الطائرة مشاركته الأولى في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية بعد الخروج من دور ربع النهائي في منافسات الزوجي عبر الثنائي غدير الطاهري وفرح الحجي بعد مواجهة صعبة أمام ثنائي المنتخب الجزائري نهاد بن حوا وهدى فريد. وتعثر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة في مستهل مشواره بمنافسات الفرق التي احتضنتها مدينة تيبازة بعد خسارته أمام المنتخب القطري 0-3 عبر الفريق المكون من عبدالله البلوشي ومحمد محمود وعلي الحواي، ويخوض المنتخب منافسات البطولة بنظام الدوري من مجموعتين، حيث تضم مجموعة منتخبنا شقيقه السعودي المصنف الأول في البطولة، والذي يلتقي معه في ثانية المواجهات، إضافة إلى تونس المصنف الثاني وقطر وليبيا والسودان. ويخوض منتخبنا الوطني التحدي في 3 مسابقات للفردي، حيث يشارك عبالله الحمادي ومحمد المازمي في منافسات سلاح الإيبيه، وعبدالله السلامي وخليفة العبري في منافسات سلاح السابر، والهيام البلوشي، نورا البريكي في مسابقة سلاح الفلوريه. ويعول منتخبنا الوطني للملاكمة على بنات الإمارات في المشوار القادم من المنافسات بعد أن اختتم الثنائي نواف علي الزحمي وحسين الشمار مشاركتهما بالخروج من دور ربع النهائي في منافسات وزن 57 كجم وزن 71 كجم، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فتح باب المشاركة في نزالات ودية بين الملاكمين غير المتأهلين. وواصل منتخبنا الوطني للشراع الحديث المنافسات البحرية في فئة الفردي في الجولة الثانية، بمشاركة 9 أسماء واعدة من اللاعبين واللاعبات في تحدي «أوبتمست و«ألكا 4» و«ألكا 6»، إلى جانب مشاركة بطلنا العالمي عادل خالد في منافسات «ألكا 7».