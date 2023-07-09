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محمد بن سليم يلتقي وزير النقل البريطاني

محمد بن سليم يلتقي وزير النقل البريطاني
9 يوليو 2023 20:19

لندن (الاتحاد)

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على هامش انطلاق بطولة جائزة بريطانيا الكبرى، التي تجري حالياً في حلبة سيلفرستون، التقى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم كلاً من مارك هاربر وزير النقل البريطاني، والسير ليندسي هويل، المتحدث الرسمي لمجلس العموم، وديفيد ريتشارد رئيس الاتحاد البريطاني للسيارات.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في تطوير رياضة السيارات والتنقل، واحتمالية التعاون بين الاتحاد الدولي للسيارات والحكومة البريطانية في المستقبل.
كما تم التطرق إلى أهمية رياضة السيارات في دعم اقتصاد المملكة المتحدة وتأثيره الإيجابي على مختلف القطاعات، وإيجاد فرص عمل في مجال الهندسة والسياحة، والصناعة، والأبحاث، والسياحة والتصدير.
وتسهم رياضة السيارات في نمو النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة؛ بفضل دورها التحفيزي في المساهمة في الابتكارات والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى برامج التعليم والتدريب المهني المتعلقة برياضة السيارات التي تساعد على تطوير المواهب التي تدعم نمو الصناعة.

محمد بن سليم
بريطانيا
جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1
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