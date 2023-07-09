«الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو».. متعة حتى الختام والمكاسب بالأرقام

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط نجاح كبير على كل المستويات بالأرقام، في ظل رغبة اللاعبين القوية في الارتقاء بالتصنيف عبر حصد 1000 نقطة إضافية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج كوماندو جروب باللقب، وجاءت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، بينما نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء.

واستمتعت الجماهير التي توافدت لتشجيع اللاعبين بأجواء تنافسية مثيرة مع مجموعة من النزالات القوية، التي جمعت عدداً من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية، في ظل المشاركة الكبيرة التي وصلت لعدد 64 دولة.

ومن جانبه قال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «نجحت البطولة في توفير منصة نموذجية، تحتضن مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، لاستعراض مهاراتهم على البساط والمنافسة على أعلى المستويات. كما ساهمت البطولة خلال أيامها الثلاثة، في تسليط الضوء على المواهب الناشئة في فئات البراعم والأشبال التي تمثل مستقبل اللعبة، بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين القادرين على التألق محلياً وعالمياً.

وأكد الظاهري أن مثل هذه البطولات القوية وفي هذا التوقيت تسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، فضلاً عن تطوير أدائهم وصقل مواهبهم من خلال احتكاكهم مع لاعبين متمرسين يملكون مسيرة طويلة وتجربة متميزة في اللعبة، كما توفر لهم المناخ المثالي للتحضير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأشاد الظاهري بالأداء المتميز للاعبي الإمارات في الفئات المختلفة وخصوصاً فئة المحترفين، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل إنتاج المواهب والأبطال وتقود مسيرة تطور رياضة الجو جيتسو على الصعيد الدولي.

وقال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP:»شهدت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو مشاركة كبيرة بالنظر إلى توقيتها الصيفي وموسم الإجازات، حيث رحّبت البطولة بلاعبين من نحو 64 دولة، وبدا جلياً التواجد الكبير للاعبي فئة المحترفين انطلاقاً من إدراكهم لأهمية جمع النقاط التصنيفية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، وفي خضّم الاستعدادات للمشاركة في البطولات القادمة، ومن أبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو والتأهل إلى جائزة أبوظبي العالمية «.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة قياسية من أكاديمية كوماندو جروب للجوجيتسو بأبوظبي، بأكثر من 200 لاعب في الفئات المختلفة ومن ضمنها فئة المحترفين.

وعن تلك المشاركة يقول مريستيان لارا المدرب واللاعب بأكاديمية كوماندو جروب، أن مشاركة الأكاديمية في البطولة كانت رائعة وإيجابية على جميع الأصعدة، موضحاً أن تلك المشاركة تهدف إلى ترك بصمة مميزة واعتلاء منصة التتويج.

وأضاف:»لدينا تشكيلة قوية من المشاركين في البطولة من اللاعبين المحليين ولاعبي أميركا الجنوبية من المصنفين الأوائل عالمياً، حيث تمثل لهم هذه البطولات أهمية استثنائية، كونها تتيح لهم فرصة الحصول على النقاط التصنيفية التي تعزز رصيدهم، وتمنحهم الأولوية في المشاركة ببطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الحوجيتسو (AJP) ذات التصنيف الأعلى، خصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو«.

وتابع لارا:»تقدم أكاديمية كوماندو الأفضل في كل المشاركات، وعملنا باجتهاد في هذه البطولة وأعيننا على بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نوفمبر المقبل، وهي البطولة التي تظل هدفاً لكل لاعب ومدرب ونادي وأكاديمية في لعبة الجو جيتسو حول العالم، كون الفوز بألقابها يمثل إنجازاً كبيراً نتطلع لتحقيقه بلا كلل".