جائزة الإبداع الرياضي تتابع أبطال «الدورة العربية»

دبي (الاتحاد)

أكدت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على أهمية استمرار تنظيم الدورات والبطولات الرياضية العربية، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز أواصر الأخوة بين الأشقاء، والارتقاء بمستوى الرياضيين العرب في جميع الرياضات، كما هنأت القطاع الرياضي العربي بمناسبة تنظيم النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023، التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الجاري، وعلى الأجواء التنافسية الجيدة التي تشهدها الدورة الأكبر من نوعها.

وحثّت الأمانة العامة للجائزة الوفود الرياضية العربية والرياضيين العرب المشاركين في جميع المنافسات، على تقديم أفضل الأداء ورفع مستوى النتائج، بما يعكس قدرات الرياضيين العرب الذين يحققون تطوراً جيداً في جميع الرياضات، والذي انعكس على نتائجهم في أولمبياد طوكيو 2020 عبر تحقيق أفضل حصيلة عربية في تاريخ الدورات الأولمبية، بلغت 18 ميدالية توزعت بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، كما تم التأكيد على أهمية توقيت الدورة الرياضية العربية الذي يأتي قبل عام من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، مما يعطي الرياضيين العرب الفرصة لرفع مستوى استعداداتهم وتأكيد جدارتهم بالتفوق، حيث تواصل الرياضة العربية تقديم نجوم جدد في مختلف البطولات وتؤكد قدرة الشباب العربي على منافسة الأبطال.

و كرّمت الجائزة أبطالاً رياضيين عرباً من مختلف الأجيال والرياضات ومن الجنسين، كما تواصل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، متابعة أداء الرياضيين العرب ونتائجهم، ويحرص مجلس الأمناء على منح الفرصة لجميع الرياضيين المبدعين من أصحاب التميز والإنجازات، وكذلك للمؤسسات الرياضية العربية المبدعة للترشح للمنافسة على مختلف فئات الجائزة، ونيل شرف الفوز بها أسوة بالفائزين السابقين خلال الدورات السابقة، والذين بلغ عددهم 258 فائزاً في مختلف الفئات.

ورغم أن تنظيم دورة الألعاب الرياضية العربية يعد انتصاراً للرياضة العربية، خصوصاً وأن المنافسات القوية تساهم في تعزيز أداء الرياضيين العرب والتأكيد على قدرتهم على رفع التنافس إلى أعلى المستويات، من خلال حسن استعدادهم وحرصهم على تمثيل أوطانهم ورفع مستوياتهم وتقديم الأداء الفني والبدني العالي، لتحقيق التطور المنشود للرياضة العربية وتحقيق إنجاز إضافي من خلال تواجد المبدعين منهم على منصة التكريم في دبي مع الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل الدورة الثانية عشرة من الجائزة في يناير 2024.

ويستمر الترشح للفوز بالجائزة حتى يوم 31 أغسطس 2023 بطريقة لا ورقية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجائزة: mbrawards.ae الذي يتيح التسجيل وتقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة.