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نيوكاسل يمدد عقد كاريوس

نيوكاسل يمدد عقد كاريوس
9 يوليو 2023 20:45

نيوكاسل (د ب أ)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد حارس المرمى لوريس كاريوس ليستمر حتى صيف 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن كاريوس «30 عاماً» لم يشارك حتى الآن مع نيوكاسل سوى في مباراة واحدة، كانت أمام مانشستر يونايتد وانتهت بهزيمة نيوكاسل بهدفين في نهائي كأس الرابطة. 

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وقبل هذه المباراة، استمر كاريوس الذي كان الحارس الأساسي في ليفربول سابقاً دون أن يشارك في مباراة تنافسية على مدار عامين. 

كان كاريوس انتقل إلى ليفربول في عام 2016 قادماً من ماينز الألماني، لكنه لم يعد بنفس القوة التي كان عليها بعد خطأين فادحين ارتكبهما في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في عام 2018، الأمر الذي أدى إلى انتهاء المباراة بهزيمة ليفربول بهدف مقابل ثلاثة أهداف لصالح ريال مدريد. وفي أعقاب ذلك، أعاره ليفربول إلى يونيون برلين ثم إلى بشكتاش إسطنبول، وذلك قبل أن ينضم إلى نيوكاسل في الصيف الماضي.

لوريس كاريوس
نيوكاسل
ليفربول
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