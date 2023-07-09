موسيالا يأمل في انتقال كين إلى «البافاري»

برلين(د ب أ)

أكد جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، أن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي سيكون مناسباً لفريقه، معرباً عن أمله في أن ينتقل اللاعب لصفوف الفريق البافاري. وقال موسيالا في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لقد لعب على أعلى مستوى في الدوري الإنجليزي لسنوات، سيكون مناسباً وجيداً بالنسبة لنا».

ويمتد عقد كين، قائد المنتخب الإنجليزي، مع توتنهام حتى عام 2024، لكن التقارير أكدت أن بايرن ميونيخ يحضر عرض ثان لضم اللاعب، وذلك بعد رفض العرض الأول والذي قيل إنه وصل إلى 70 مليون يورو. ويبحث بطل الدوري الألماني 11 مرة متتالية، عن مهاجم جديد يعوض المركز الشاغر منذ رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة «بيلد» الأسبوع الماضي أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ زار هاري كين في لندن في منتصف مايو الماضي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى أبطال الدوري الألماني في الصيف.