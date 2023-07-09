هيرنانديز من البايرن إلى سان جيرمان

برلين(د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز أكمل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال يان-كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن: "نود أن نشكر هيرنانديز على الأربعة أعوام الناجحة التي قضاها معنا. قدم دائماً كل ما لديه، أعجبنا دائماً بروحه القتالية وشغفه".

وسيحصل بايرن على 50 مليون يورو كمقابل للصفقة، حيث سيصبح هيرنانديز أغلى لاعب يرحل عن الفريق. وانضم المدافع لبايرن ميونيخ في 2019 من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، وأصبح أغلى لاعب يتعاقد معه بايرن ميونيخ. ومع ذلك لم يعزز موقعه في الفريق بسبب العديد من الإصابات التي غاب بسببها لفترات طويلة، آخرها، إصابته بالرباط الصليبي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر والتي أنهت موسمه.

وذكرت تقارير أن بايرن تعاقد مع مدافع نابولي كيم مين جاي كبديل لهيرنانديز، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. ولدى كيم عقد مع نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990 في الموسم المنقضي، حتى يونيو.